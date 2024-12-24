Скільки буде коштувати ікра на Новий рік

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що майже вся ікра на українському ринку імпортна, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН. На думку експерта, її ціна напряму залежить від курсу долара та інші чинники.

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На вартість продукту впливає багато чинників, у тому числі нерест якого це року і скільки в продукті солі чи олії. В Україні майже вся ікра імпортна. Ікру розкладають по банках в нашій країні, але сировина йде з-за кордону,

– пояснив експерт.

Водночас він зазначив, що ікра поділяється на дві групи – ікра риби, вирощеної в диких умовах, та ікра риб, які вирощені в неприродних умовах, як правило, форель.

Найдешевша саме ікра форелі, і вона зараз приблизно коштує 300 – 350 гривень за 100 грамів. У 2023 році 100 грамів ікри форелі коштувало близько 200 гривень. Зараз лососева ікра коштуватиме приблизно 500 гривень за 100 грамів, а рік тому її вартість становила 410 – 415 гривень. Якщо пройтися по супермаркетах, то є дуже різні ціни. Але треба розуміти, що коли вам пропонують три банки ікри за 350 гривень, то явно, що це підробка,

– зазначає Пендзин.

За його словами, на початку 2022 року, до повномасштабної війни, в Україні баночка справжньої ікри коштувала 160 гривень.