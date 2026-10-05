Дефіцит локомотивів через удари Росії: що буде з експортом та вартістю зерна

Ворог знайшов нову вразливу точку в українській логістиці, намагаючись повністю паралізувати продаж наших товарів за кордон. Ця ситуація вже створює серйозні виклики для бізнесу та загрожує стабільності надходжень до державного бюджету.

Як нестача техніки впливає на гроші фермерів

Росія прицільно б'є по залізничній інфраструктурі, через що Україна майже вичерпала резерв локомотивів. Як пише Financial Times, під загрозою опинилося перевезення зерна та залізної руди, що є ключовими джерелами валюти для нашої економіки. Від цього дефіциту вже страждає портова логістика, адже без потягів доставити вантажі до причалів просто неможливо.

Виконавчий директор термінала ТІС у порту Південний Микита Грубов зазначає, що лише в їхньому районі ворог знищив три локомотиви. Навіть якщо чорноморські порти працюватимуть, без залізниці експорт зупиниться. Для звичайного фермера це означає неможливість продати врожай та падіння закупівельних цін.

Я просто не можу це продати,

– скаржаться аграрії, які залишаються без грошей на наступну посівну.

Міністр агрополітики Тарас Висоцький повідомив, що уряд уже веде переговори з європейськими країнами, які мають таку ж ширину колії, щоб отримати додатковий рухомий склад.

Проблема із залізницею виникла на тлі масштабної морської блокади та відмови сусідів допомогти з транзитом. Нагадаємо, раніше ми писали, що Польща та Румунія відмовилися збільшувати транзит українського зерна, захищаючи власних фермерів. Водночас через постійні атаки на порти держава може недорахуватися 8 мільярдів доларів до літа 2027 року. Якщо європейські партнери швидко не передадуть нам локомотиви, до кінця року в Україні можуть залишитися заблокованими мільйони тонн зерна, що стане важким ударом по гаманцях українців та стабільності гривні.