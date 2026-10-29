Росія послаблює обмеження на бензин, але є нюанс: що відбувається на АЗС ворога

Ситуація на паливному ринку Росії раптово змінилася після тривалого періоду жорстких обмежень. Проте радіти місцевим водіям зарано, адже реальні наслідки для їхніх гаманців виявляться зовсім іншими.

Чому окупанти змінюють правила на АЗС

У жовтні після тривалих перебоїв вільний продаж бензину відновили у 15 російських регіонах, а також у тимчасово окупованому Криму, пишуть росЗМІ.

Зокрема, обмеження скасували:

в Рязанській;

Липецькій;

Костромській;

Воронезькій;

Новосибірській;

Тюменській;

Свердловській;

і Томській областях;

а також у Краснодарському та Ставропольському краях

Таке послаблення стало можливим виключно через тимчасове призупинення українських дронових ударів по нафтопереробних заводах ворога.

Яка реальна ситуація з пальним

У середині жовтня віцепрем’єр Росії Олександр Новак заявив нібито про поліпшення ситуації на паливному ринку. Однак, попри браваду російської влади, криза нікуди не зникла.

У багатьох областях ліміти досі діють:

У Тамбовській області збереглися обмеження на відпуск пального в одні руки та заборона заправляти його в каністри;

В районах Ленінградської області виникають труднощі з постачанням;

А на Ямалі бензин видають дозовано в одні руки.

За даними профільного сервісу "Бензонавт", дефіцит очевидний. Вдень 28 жовтня бензин А-95 можна було знайти лише на 34% заправок, дизель – на 37%. А преміальні марки взагалі стали рідкістю і доступні лише на 1 – 3% АЗС.

Що буде з цінами та гаманцями росіян

Хоча Росстат радісно звітує про зниження вартості пального в 57 регіонах, реальне здешевлення є мізерним.

Аналітики "ОМТ Консалт" фіксують, що середня ціна літра А-95 впала лише на 1,33 рубля.

Очікувати на помітне зниження роздрібних цін на пальне найближчим часом не варто, адже ситуація вивела ціни на новий базовий рівень,

– констатує генеральний директор Open Oil Market Сергій Терешкін.

Нагадаємо, навесні та влітку українські безпілотники методично атакували російську нафтопереробну галузь, що спровокувало жорсткий дефіцит та змусило Москву вводити ліміти на продаж. Менш ніж за 2 місяці кількість заправних станцій, які продають бензин у Росії, зменшилася на 360.