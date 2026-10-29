Россия ослабляет ограничения на бензин, но есть нюанс: что происходит на АЗС врага

Почему оккупанты меняют правила на АЗС

В октябре после длительных перебоев свободную продажу бензина возобновили в 15 российских регионах, а также во временно оккупированном Крыму, пишут российские СМИ.

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В частности, ограничения отменили:

в Рязанской;

Липецкой;

Костромской;

Воронежской;

Новосибирской;

Тюменской;

Свердловской;

и Томской областях;

а также в Краснодарском и Ставропольском краях

Такое ослабление стало возможным исключительно благодаря временной приостановке украинских ударов с помощью дронов по нефтеперерабатывающим заводам противника.

Какова реальная ситуация с топливом

В середине октября вице-премьер России Александр Новак заявил якобы об улучшении ситуации на топливном рынке. Однако, несмотря на браваду российских властей, кризис никуда не исчез.

Во многих областях лимиты по-прежнему действуют:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В Тамбовской области сохранились ограничения на отпуск топлива в одни руки и запрет на заправку его в канистры;

В районах Ленинградской области возникают трудности с поставками;

А на Ямале бензин выдают дозированно в одни руки.

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По данным профильного сервиса "Бензонавт", дефицит очевиден. Днем 28 октября бензин А-95 можно было найти лишь на 34% заправок, дизель – на 37%. А премиальные марки вообще стали редкостью и доступны лишь на 1–3% АЗС.

Что будет с ценами и кошельками россиян

Хотя Росстат радостно сообщает о снижении стоимости топлива в 57 регионах, реальное удешевление минимально.

Аналитики "ОМТ Консалт" отмечают, что средняя цена литра А-95 упала всего на 1,33 рубля.

Ожидать заметного снижения розничных цен на топливо в ближайшее время не стоит, ведь ситуация вывела цены на новый базовый уровень– констатирует генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин.

Напомним, весной и летом украинские беспилотники методично атаковали российскую нефтеперерабатывающую отрасль, что спровоцировало острый дефицит и заставило Москву ввести ограничения на продажу. Менее чем за 2 месяца количество заправочных станций, продающих бензин в России, сократилось на 360.