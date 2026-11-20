Китай має достатньо потужностей, щоб збільшити виробництво бензину, дизеля та авіаційного пального. Однак для Пекіна важливіша власна енергетична безпека, тому обіцянка наростити експорт пального ще не гарантує швидких поставок.

Чому Китай може допомогти з дефіцитом

Під час тристороннього саміту в китайському Шеньчжені лідери Китаю, США та Росії домовилися збільшити виробництво та постачання пального на світові ринки. Наразі саме Китай має найбільше можливостей для цього серед трьох країн, пише Bloomberg.

Американські нафтопереробні підприємства вже працюють майже на межі можливостей.

Значна частина російських НПЗ, своєю чергою, постраждала від українських атак.

Тоді як нафтопереробні заводи Китаю мають вільні потужності.

Водночас світ гостро потребує пального, навіть попри відновлення експорту нафти з Перської затоки.

Річ у тім, що через нестачу переробних потужностей дизель і бензин у світі залишаються стабільно дорогими. У США, зокрема, подорожчання пального стало одним із чинників, які послабили підтримку Республіканської партії Дональда Трампа на проміжних виборах у листопаді.

Чи виконає Пекін свої обіцянки

Однак експерти сумніваються, що Пекін поспішатиме відправляти на міжнародні ринки додаткові обсяги пального, попри обіцянки і можливість збільшити експорт.

Китайська влада жорстко контролює нафтову галузь за допомогою квот на імпорт сирої нафти та експорт нафтопродуктів. І передусім країна намагається забезпечити власні потреби й захистити енергетичну безпеку.

Аналітики Rystad Energy вважають, що найближчим часом Китай, імовірно, зосередиться на поповненні запасів нафти, які частково використали в перші місяці війни між США та Іраном.

Побоювання щодо енергетичної безпеки дають Пекіну вагомий стимул використовувати додатковий імпорт, щоб уповільнити скорочення запасів, а потім поповнити їх,

– зазначив представник Rystad Energy Хорхе Леон.

Фахівець додав, що збільшення закупівель сирої нафти Китаєм може підтримати високі ціни ще до того, як іноземні покупці побачать реальне зростання поставок готового пального.

Зауважте! Однак аналітична компанія Energy Aspects нещодавно підвищила прогноз експорту китайських нафтопродуктів на листопад до 4,2 мільйона тонн. Очікується, що до кінця року поставки можуть наблизитися до 5 мільйонів тонн на місяць.

Нагадаємо, 19 листопада Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін провели тристоронню зустріч у китайському Шеньчжені. За її підсумками лідери домовилися працювати над збільшенням постачання пального для світового ринку. Водночас конкретних обсягів і термінів реалізації домовленості вони не назвали.