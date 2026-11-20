Почему Китай может помочь с дефицитом

В ходе трехстороннего саммита в китайском Шэньчжэне лидеры Китая, США и России договорились увеличить производство и поставки топлива на мировые рынки. На данный момент именно Китай имеет наибольшие возможности для этого среди трех стран, пишет Bloomberg.

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Американские нефтеперерабатывающие предприятия уже работают почти на пределе возможностей.

Значительная часть российских НПЗ, в свою очередь, пострадала от украинских атак.

В то время как нефтеперерабатывающие заводы Китая располагают свободными мощностями.

В то же время мир остро нуждается в топливе, даже несмотря на возобновление экспорта нефти из Персидского залива.

Дело в том, что из-за нехватки перерабатывающих мощностей дизель и бензин в мире остаются стабильно дорогими. В США, в частности, подорожание топлива стало одним из факторов, ослабивших поддержку Республиканской партии Дональда Трампа на промежуточных выборах в ноябре.

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Выполнит ли Пекин свои обещания

Однако эксперты сомневаются, что Пекин будет спешить поставлять на международные рынки дополнительные объемы топлива, несмотря на обещания и возможность увеличить экспорт.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Китайские власти жестко контролируют нефтяную отрасль с помощью квот на импорт сырой нефти и экспорт нефтепродуктов. И прежде всего страна стремится обеспечить собственные потребности и защитить энергетическую безопасность.

Аналитики Rystad Energy считают, что в ближайшее время Китай, вероятно, сосредоточится на пополнении запасов нефти, которые были частично использованы в первые месяцы войны между США и Ираном.

Опасения относительно энергетической безопасности дают Пекину весомый стимул использовать дополнительный импорт, чтобы замедлить сокращение запасов, а затем пополнить их– отметил представитель Rystad Energy Хорхе Леон.

Эксперт добавил, что увеличение закупок сырой нефти Китаем может поддержать высокие цены еще до того, как иностранные покупатели увидят реальный рост поставок готового топлива.

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Обратите внимание! Однако аналитическая компания Energy Aspects недавно повысила прогноз экспорта китайских нефтепродуктов на ноябрь до 4,2 миллиона тонн. Ожидается, что к концу года поставки могут приблизиться к 5 миллионам тонн в месяц.

Напомним, 19 ноября Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин провели трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне. По ее итогам лидеры договорились работать над увеличением поставки топлива на мировой рынок. В то же время конкретные объемы и сроки реализации договоренности они не назвали.