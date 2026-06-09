Порожні полиці та обмеження в магазинах: у Криму загострюється дефіцит продуктів

У тимчасово окупованому Криму фіксують зростання дефіциту базових продуктів харчування, зокрема цукру, круп і борошна. Місцеві жителі повідомляють про обмеження продажу товарів в одні руки та різке погіршення ситуації в торговельних мережах.

Про це пише Центр національного спротиву.

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Що відомо про дефіцит продуктів у Криму?

У Криму зростає напруга серед населення. Раніше звичні та доступні продукти стають дефіцитними.

Причинами такої ситуації називають як збільшення споживання через присутність російських військових та переселенців, так і серйозні логістичні труднощі. Півострів дедалі більше опиняється в умовах часткової ізоляції: Кримський міст не забезпечує повноцінного постачання, морські маршрути залишаються вразливими, а сухопутні шляхи проходять через території, що перебувають під загрозою ударів.

Попри це, окупаційна адміністрація не надає публічних пояснень ситуації та намагається демонструвати стабільність. Водночас жителі півострова все частіше стикаються з порожніми полицями, обмеженнями на купівлю та зростанням цін на товари першої потреби.

Крим дедалі більше нагадує острів, до якого стає все складніше доставляти паливо, товари та ресурси,

– йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

Нагадаємо, окупований Крим стикається з одночасною паливною кризою та дефіцитом продуктів, що посилюється через ускладнення російської логістики та удари по транспортних і енергетичних об'єктах. За словами члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, на півострові фіксуються великі черги на АЗС, перебої з пальним і впровадження талонів та QR-кодів, які швидко вичерпуються. Зростає паніка серед населення, а транспортна система працює з перебоями, що ще більше ускладнює пересування та постачання на півострів.

Крім того, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що, попри заяви російської влади про відсутність кризи, дефіцит бензину вже є системним і почався ще з середини травня. За його словами, скорочення переробки нафти сягає близько 35% і продовжує зростати, що може призвести до ще більшого загострення ситуації з пальним у літній період.