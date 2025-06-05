План Трампа провалився: у США може бути дефіцит певного товару через мита

Популярні бренди електронних сигарет у США можуть суттєво здорожчати. Деякі бренди вейпів взагалі ризикують зникнути з полиць магазинів.

Чому росте дефіцит вейпів у США

Поставки електронних сигарет до США з Китаю майже зупинилися у травні 2025 року. Це відбулося через високі тарифи на імпорт, запроваджені президентом Дональдом Трампом, та масове вилучення нелегальних вейпів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У травні, за даними Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA), до США надійшла лише 71 партія електронних сигарет з Китаю проти 1200 партій, які були поставлені у той же період торік.

Статистка показує, що дефіцит вейпів у США росте не один місяць:

Імпорт вейпів скоротився на 40–60% у лютому, березні та квітні;

У травні поставки електронних сигарет фактично обвалилися.

Важливо! За даними видання, американські оптові постачальники електронних сигарет вже обмежують закупівлі через дефіцит товару і підвищення цін.

Як дефіцит вейпів вплинув на ринок

Підвищення Трампом тарифів на продукцію з Китаю до 30% вдарило по одному із найпопулярніших брендів електронних сигарет у США – Geek Bar. Через мита та вилучення тисяч вейпів виробника у Чикаго сталися масштабні перебої у поставках.

У підсумку вейпи дорожчають, а виробники вже переносять потужності з Китаю в Індонезію, щоб уникнути тарифів і зберегти американський ринок:

Ціни на вейпи в США ростуть, проте попит не падає.

Залежні від сигарет покупці готові платити за електронні сигарети дорого.

Варто знати! Тим часом FDA планує посилити контроль над імпортом вейпів до США і ще жорсткіше тиснути на ринок.