Як Трамп використовує тарифи для тиску на компанії

Нещодавно Трамп заявив, що хотів би вдарити новими тарифами проти двох виробників – Apple і Mattel – все через заяви їхніх керівників. Однак президент не має права запроваджувати мита проти конкретних компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як пише видання, Трамп хоче використати нові тарифи, щоб змусити компанії виконувати його вимоги, хоча, ймовірно, і зіштовхнеться з юридичними перешкодами.

Юристи говорять, що у нього немає конституційних повноважень називати конкретні імена. Має бути ціла категорія товарів, проти якої спрямовані тарифи однакові для всіх у галузі,

– зазначає CNN.

Важливо! Насправді головна ціль Трампа – не запровадити високі тарифи, а змусити компанії піти на поступки й пообіцяти те, що він хоче. Це можуть бути нові інвестиції у США чи обіцянка не пов’язувати зростання цін на їхню продукцію з новими тарифами.

Як Трамп тисне на компанію Apple

Раніше Трамп похвалив гендиректора Apple Тіма Кука за оголошення про інвестиції в США у розмірі 500 мільярдів доларів. Однак коли той заявив, що перенесе виробництво смартфонів з Китаю до Індії, президент розлютився. Трамп пригрозив Apple тарифами у 25%.

Я попередив Тіма Кука, що очікую, що iPhone, які продаватимуться в США, будуть виготовлені в США, а не в Індії чи деінде. Якщо цього не буде, Apple доведеться сплатити митний збір щонайменше у 25%,

– заявив Трамп.

Поки смартфони не обкладаються митами у 25%. Однак Трамп може скористатися розділом 232 торгового законодавства і запровадити тарифи у відповідь на загрози національній безпеці.

Варто знати! Експерти говорять, що ця погроза Apple – лише спроба отримати те, що Трамп міг би подати виборцям як перемогу. Бо насправді мільйони американців були б обурені, якби їхні iPhone стали значно дорожчими через нові тарифи.

Як Трамп тисне на компанію Mattel

Схожа ситуація і щодо компанії Mattel. Трамп пригрозив виробникові ляльок Барбі 100% митом на всі іграшки, які компанія імпортує. Це сталося після того, як генеральний директор Інон Крейц заявив, що компанія не планує переносити виробництво до США, бо це дорожче за сплату мит.

Ми введемо 100% мито на його іграшки, і він не продасть жодної в США - а це їхній головний ринок,

– заявив тоді Трамп.

Однак у випадку Mattel Трампові буде складні застосувати розділ 232 торгового законодавства, для запровадження мит проти виробника. Бо важко уявити, щоб ляльки Барбі стали загрозою нацбезпеці США.

Слід знати! На думку юристів, як і у випадку з Apple, Трамп хоче, щоб компанія здалася і, наприклад, оголосила про плани виготовляти частину іграшок у США.