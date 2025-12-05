Тим часом у Міжнародному кримінальному суді заявили, що будь-що не планують скасовувати ордер на арешт очільника Кремля та інших російських воєнних злочинців, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що буде з ордером для Путіна, якщо війна закінчиться за планом Трампа?

Так, 5 грудня заступники прокурора Маме Мандія Ніанг із Сенегалу та Назхат Шамім Хан із Фіджі наголосили, що ордери залишаться чинними навіть у разі ухвалення загальної амністії під час мирних переговорів, очолюваних США.

Прокурори пояснили, що для призупинення дії виданих ордерів потрібна резолюція Ради Безпеки ООН.

Довідка: У 2023 році МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львову-Бєлової, яких звинувачують у незаконному вивезенні сотень українських дітей. Серед інших відомих росіян, яких розшукує МКС, – колишній міністр оборони Сергій Шойгу та генерал Валерій Герасимов.

Заступниця прокурора Хан пояснил, що Рада Безпеки може "попросити суд відкласти розгляд справи, якщо вважає, що є простір для мирної угоди", підкресливши, що це буде лише "тимчасовою паузою".

"Якщо в нас триває розслідування, ми діятимемо відповідно до нашої нормативної бази", – пояснила вона.

Що відомо про пункт щодо загальної амністії у плані Трампа?