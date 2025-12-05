Тим часом у Міжнародному кримінальному суді заявили, що будь-що не планують скасовувати ордер на арешт очільника Кремля та інших російських воєнних злочинців, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Що буде з ордером для Путіна, якщо війна закінчиться за планом Трампа?
Так, 5 грудня заступники прокурора Маме Мандія Ніанг із Сенегалу та Назхат Шамім Хан із Фіджі наголосили, що ордери залишаться чинними навіть у разі ухвалення загальної амністії під час мирних переговорів, очолюваних США.
Прокурори пояснили, що для призупинення дії виданих ордерів потрібна резолюція Ради Безпеки ООН.
Довідка: У 2023 році МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львову-Бєлової, яких звинувачують у незаконному вивезенні сотень українських дітей. Серед інших відомих росіян, яких розшукує МКС, – колишній міністр оборони Сергій Шойгу та генерал Валерій Герасимов.
Заступниця прокурора Хан пояснил, що Рада Безпеки може "попросити суд відкласти розгляд справи, якщо вважає, що є простір для мирної угоди", підкресливши, що це буде лише "тимчасовою паузою".
"Якщо в нас триває розслідування, ми діятимемо відповідно до нашої нормативної бази", – пояснила вона.
Що відомо про пункт щодо загальної амністії у плані Трампа?
- 26 пункт американського мирного плану передбачає, що усі сторони конфлікту отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати жодних претензій і не розглядати скарги у майбутньому.
- За даними ЗМІ, у плані Дональда Трампа нібито прибрали пункт про аудит міжнародної допомоги, який США пропонували для виявлення можливої корупції. Замість нього начебто з'явилася пропозиція про "повну амністію для всіх сторін за дії під час війни". Про це повідомили американські посадовці. Секретар РНБО Рустем Умєров заперечив такі зміни.
- Нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук наголошує, що така амністія й відсутність відповідальності за агресію стали б "великим розчаруванням" для українців. Юлія Зіскіна з організації "Разом" додає: подібна угода зруйнує юридичні підстави для репараційного кредиту ЄС – після її підписання отримати цей кредит стане юридично й фінансово неможливо.