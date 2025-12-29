Стислі дедлайни перед святами несумісні з "кращими практиками корпоративного управління", передає 24 Канал з посиланням на блог ексчлена наглядової ради "УРМ", президента Energy Club Андрія Костриці.

Днями він подав до Господарського суду міста Києва заяву про заходи забезпечення позову, внаслідок яких проведення відбору до нової наглядової ради тимчасово призупинено.

Що відомо?

Згідно з офіційними повідомленнями "УРМ", наглядову раду компанії звільнили на початку грудня. Костриця оскаржив це рішення в суді, вимагаючи не лише поновити його на посаді, а й заблокувати роботу Комісії з відбору нових кандидатів до завершення спору. Також позов передбачає заборону на укладання цивільно-правових договорів із новими членами наглядової ради, внесення змін до складу ради в держреєстри та проведення перших засідань у новому складі.

Як писали у ЗМІ, компанію очолив Олександр Похилко, соратник в. о. міністра енергетики Артема Некрасова. Новий менеджмент АТ "Українські розподільні мережі" виступив з заявою, у якій звинуватив Кострицю у блокуванні конкурсу та ​​роботи Комісії з відбору членів наглядових рад. Той публічно спростував аргументи, наведені у заяві.

Андрій Костриця вважає, що рішення "УРМ" про припинення повноважень членів Наглядової ради "було ухвалено в контексті загального політичного кадрового рішення після суспільного резонансу навколо окремих державних підприємств енергетичної сфери".

При цьому жодних претензій до мене особисто – тим більше обґрунтованих підозр чи доведених фактів корупції – не висувалося. В такій ситуації "пакетне" звільнення без індивідуальної оцінки роботи та без пояснення причин є явно несправедливим і створює враження, ніби просто призначили "крайніх",

– відзначив він.

Крім того, він вважає такий підхід вибірковим, оскільки кадрові зміни торкнулися наглядових рад не всіх держкомпаній, а лише окремих об'єктів. Костриця наголосив, що саме це створює ризики для його ділової репутації, адже ринок може розцінити звільнення як "чорну мітку" за відсутності реальних підстав.

"Саме тому я подав заяву про забезпечення позову і в установлені законом строки подам позов по суті. Звернення до суду – це не "атака" і не "саботаж", а єдиний цивілізований та чесний механізм захисту в правовій державі", – додав він.

Ексчлен Наглядової ради також відкинув звинувачення у блокуванні конкурсу. Костриця зазначив, що мова йде про тимчасове поточне збереження прав громадянина України, "щоб не відбулося незворотних дій до розгляду справи по суті".

"Це стандартна та цивілізована логіка забезпечення позову. Суд не забороняв проведення конкурсу чи діяльність Комісії", – вказав президент Energy Club.

Костриця вважає, що умови та терміни проведення конкурсу суперечать принципам відкритості та стандартам прозорості.

Менеджмент АТ "УРМ" багато говорить про "прозорість" та "відкриті процедури". Тоді давайте подивимось на практику. Оголошення про відбір нової Наглядової ради опубліковано 17.12.2025 о 20:59, а кінцевий строк подання документів – до 24.12.2025 18:00, з подальшим відбором у проміжку 24 – 31 грудня. Я скажу досить обережно: такі темпи та календар – дуже слабко корелюють із "кращими практиками корпоративного управління",

– відзначив він.

Костриця зазначив, що такі процеси, як перевірка доброчесності, незалежності та конфлікту інтересів, не можуть бути формальними "галочками" і не мають проводитися поспіхом між святами. Він додав, що звинувачення його в кулуарних домовленостях на тлі спроб провести надшвидкий відбір кандидатів виглядають суперечливо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що державну компанію "УРМ" очолив соратник в. о. міністра Артема Некрасова – Олександр Похилко. За даними ЗМІ, посадовці довгий час працювали разом в різних організаціях. Зокрема, ще у 2000-х обоє працювали на "Сумиобленерго", а пізніше – на держпідприємствах "Зоря-Машпроект" та "Калуська ТЕЦ-Нова".