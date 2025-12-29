Про це інформує 24 Канал із посиланням на Energy Club. Відповідну інформацію озвучив партнер практики вирішення спорів Juscutum Олексій Гнатенко, який здійснюватиме юридичний супровід справи.

Чому суд ухвалив таке рішення?

Він зазначив, що судове рішення ухвалене за заявою позивача Андрія Костриці – президента Energy Club та колишнього незалежного члена "УРМ". Костриця займається оскаржуванням свого дострокового звільнення з посади члена наглядової ради компанії.

За словами юриста, наразі Андрій Костриця має намір подати позов до Господарського суду міста Києва проти Міністерства енергетики України та АТ "Українські розподільні мережі". Олексій Гнатенко зауважив, що позивач вважає розірвання контракту з ним як незалежним членом наглядової ради "УРМ" незаконним і таким, що "було пов’язане зі скандалами в енергетичному секторі, до яких він не мав жодного стосунку".

Він додав, що на першому етапі захисту інтересів клієнта було подано заяву до суду "про забезпечення позову до подання позовної заяви". Це було зроблено, аби зменшити ризики дій, які можуть ускладнити ефективний захист надалі.

Позовна заява клієнта до суду містить вимоги зупинити рішення, викладене у формі наказу №505 від 09.12.2025, у відповідній частині; заборонити комісії з відбору (утвореній відповідно до постанови КМУ №1596 від 03.12.2025) вчиняти дії в межах конкурсного відбору; заборонити АТ "Українські розподільні мережі" укладати договори з новими членами наглядової ради, реєструвати зміни в ЄДР/інших реєстрах і проводити перші засідання нового складу наглядової ради – до вирішення спору по суті,

– пояснив юрист.

Як розповів Гнатенко, суд частково задовольнив подану заяву, зокрема АТ "Українські розподільні мережі" заборонено:

укладати цивільно-правові договори з новими членами наглядової ради;

реєструвати зміни до її персонального складу в ЄДР чи інших реєстрах;

а також проводити перші засідання оновленого складу наглядової ради.

Ці обмеження діють до розгляду справи по суті та до того часу, коли рішення набуде законної сили. Щодо решти вимог, то їх суд відхилив.

Адвокат пояснив, що якщо забезпечення позову було застосоване до подання позову, то заявник зобов’язаний звернутися з позовом протягом 10 днів із дати постановлення ухвали. Водночас таке рішення може бути оскаржене, однак подання апеляції не зупиняє його виконання.

Надалі ми підготуємо та подамо позов у встановлений процесуальний строк і продовжимо представництво та захист інтересів клієнта в суді до розгляду спору по суті,

– сказав Гнатенко.

