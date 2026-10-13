МВФ попереджає: провідні економіки матимуть найбільші дефіцити бюджетів з часів пандемії

Провідні економіки світу мають вжити "невідкладних" заходів для відновлення стійкості державних фінансів. МВФ у прогнозі зазначив, що цьогоріч провідні економіки матимуть найбільші бюджетні дефіцити з часів економічного колапсу, спричиненого пандемією.

Що буде з провідними економіками у 2026 році

У вівторок, 13 жовтня, у доповіді "Перспективи світової економіки" МВФ спрогнозував, що чисті запозичення розвинених економік цього року сягнуть 5,2% ВВП – найвищого показника з 2021 року, коли світ потерпав від карантинних обмежень через пандемію, про що пише FT.

За прогнозами МВФ, у 2026 році дефіцит бюджету Китаю та США сягне або перевищить 8% ВВП. Порівняно зі звітом МВФ за квітень, прогнози погіршилися.

Чому погіршилися прогнози

Це відбувається після кількох місяців потрясінь на світових боргових ринках. Дохідність облігацій зростала на тлі занепокоєння через збільшення державного боргу, інфляцію та масштабне фінансування розвитку штучного інтелекту.

У доповіді зазначається, що світова економіка змогла витримати нафтовий шок, зокрема завдяки інвестиційному буму, зумовленому розвитком штучного інтелекту.

Водночас ризики, пов’язані з державним боргом, зростають: до кінця цього десятиліття світовий державний борг наблизиться до 100% світового ВВП.

Вартість державних запозичень зросла до найвищих рівнів за кілька десятиліть. Високі ціни на енергоносії та економічне зростання спонукали центральні банки відмовитися від планів зниження процентних ставок. Цього року ставки підвищили, зокрема, центральні банки США, єврозони та Японії.

У вересні розпродаж державних облігацій посилився, що збільшило навантаження на бюджети через зростання витрат на обслуговування боргу. За прогнозом МВФ, цього року чисті запозичення сектору загального державного управління США становитимуть 8,5% ВВП — проти 7,1% у 2025 році та 5,8% напередодні пандемії.

Показник МВФ охоплює запозичення не лише федерального уряду США, а й урядів штатів та місцевих органів влади, тому він значно перевищує оцінки інших організацій,

– пояснили у FT.

Незалежний бюджетний наглядовий орган Конгресу США – Бюджетне управління Конгресу – у лютому прогнозував, що цього року дефіцит федерального бюджету становитиме 5,8% ВВП.

Аналітичний центр Committee for a Responsible Federal Budget оцінював його на рівні 6,2%.

За оцінкою МВФ, цього року економічне зростання залишатиметься відносно стійким. Фонд незначно підвищив прогноз зростання світового ВВП на 0,1 відсоткового пункту – до 3,1%.

У 2027 році світова економіка, за прогнозом, зросте на 3,4%.

Попри відносну стабільність сукупних показників зростання, дедалі більша частка світового економічного зростання припадає на меншу кількість країн. У квітні на 54 економіки припадало 95% світового зростання. Відтоді їхня кількість скоротилася до 32.

Які прогнози щодо конкретних країн

США й надалі залишатимуться рушієм світової економіки . За прогнозом МВФ, їхнє економічне зростання становитиме 2,3% як цього, так і наступного року.

. За прогнозом МВФ, їхнє економічне зростання становитиме 2,3% як цього, так і наступного року. Прогноз зростання економіки Німеччини цього року суттєво підвищили – на 0,6 відсоткового пункту, до 1,3%, на тлі збільшення інвестицій в інфраструктуру та оборону. У 2027 році очікується зростання на 1,1%.

За прогнозом МВФ, зростання ВВП Китаю цього року сповільниться до 4,5% проти попереднього прогнозу в 5%, а у 2027 році – до 4%.

Натомість Індія залишається одним із найперспективніших напрямів світового економічного зростання: її ВВП, за прогнозом, зростатиме на 7% цього та наступного року.

Зокрема, у 2026 році темпи зростання світової економіки сповільняться. Очікується, що вони зменшаться до 2,6%