Що буде зі світовою економікою

Причиною змін є енергетичний шок, спричинений кризою на Близькому Сході, який випробовує світову економіку на міцність, про що пише Reuters.

Про це в п’ятницю, 9 жовтня, повідомило агентство ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Очікується, що обсяги торгівлі товарами та послугами зростуть на 4% у постійних цінах.

У 2025 році світова торгівля сягнула рекордних 35 трильйонів доларів. Однак, за даними ЮНКТАД, прогнозоване зростання зумовлене підвищенням цін на енергоносії.

Торгівля між Китаєм і США скоротилася більш ніж на 20% із 2024 року. Водночас країни Східної Азії розширили торговельні зв’язки як із Китаєм, так і з Північною Америкою.

Експортні обмеження, перевірки інвестицій та вимоги до ланцюгів постачання ускладнюють доступ нових учасників до стратегічних секторів,

– зазначили в ЮНКТАД.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За прогнозами, у 2026 році на Азію припадатиме 59% світового економічного зростання.

Економіка Індії зросте на 7,3%, Китаю – на 4,5%, а Індонезії – на 5,2%.

Основним рушієм торгівлі товарами залишаються продукти, пов’язані зі штучним інтелектом, зокрема напівпровідники.

У червні Світовий банк знизив прогноз зростання світової економіки до 2,5% через війну на Близькому Сході. За найгіршим сценарієм, якщо її наслідки поширяться, цей показник може впасти до 1,3%.

Міжнародний валютний фонд налаштований дещо оптимістичніше: він прогнозує зростання світової економіки на 3%. Водночас МВФ також назвав серед ризиків війну з Іраном, фрагментацію світової торгівлі та можливе коригування ринкових оцінок компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Нагадаємо, що, зокрема, співвідношення світового боргу до ВВП перебуває на найвищому рівні з часів Другої світової війни. Крім того, у найближчі роки борг може сягнути навіть 100%.