Что будет с мировой экономикой

Причиной изменений является энергетический шок, вызванный кризисом на Ближнем Востоке, который подвергает мировую экономику испытанию на прочность, что пишет Reuters.

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщило Агентство ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Ожидается, что объемы торговли товарами и услугами вырастут на 4% в постоянных ценах.

В 2025 году мировая торговля достигла рекордных 35 триллионов долларов. Однако, по данным ЮНКТАД, прогнозируемый рост обусловлен повышением цен на энергоносители.

Торговля между Китаем и США сократилась более чем на 20% с 2024 года. В то же время страны Восточной Азии расширили торговые связи как с Китаем, так и с Северной Америкой.

Экспортные ограничения, проверки инвестиций и требования к цепочкам поставок затрудняют доступ новых участников к стратегическим секторам,

– отметили в ЮНКТАД.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По прогнозам, в 2026 году на Азию будет приходиться 59% мирового экономического роста.

Экономика Индии вырастет на 7,3%, Китая – на 4,5%, а Индонезии – на 5,2%.

Основной движущей силой торговли товарами остаются продукты, связанные с искусственным интеллектом, в частности полупроводники.

В июне Всемирный банк снизил прогноз роста " мировой экономики " до 2,5% из-за войны на Ближнем Востоке. По худшему сценарию, если ее последствия распространятся, этот показатель может упасть до 1,3%.

Международный валютный фонд настроен несколько оптимистичнее: он прогнозирует рост мировой экономики на 3%. В то же время МВФ также назвал среди рисков войну с Ираном, фрагментацию мировой торговли и возможную корректировку рыночных оценок компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Напомним, что, в частности, соотношение " мирового долга " к ВВП находится на самом высоком уровне со времен Второй мировой войны. Кроме того, в ближайшие годы долг может достичь даже 100%.