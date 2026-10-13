Что ждет ведущие экономики в 2026 году

Во вторник, 13 октября, в докладе "Перспективы мировой экономики" МВФ прогнозирует, что чистые заимствования развитых экономик в этом году достигнут 5,2% ВВП – самого высокого показателя с 2021 года, когда мир страдал от карантинных ограничений из-за пандемии, о чем пишет FT.

По прогнозам МВФ, в 2026 году дефицит бюджета Китая и США достигнет или превысит 8% ВВП. По сравнению с отчетом МВФ за апрель прогнозы ухудшились.

Почему ухудшились прогнозы

Это происходит после нескольких месяцев потрясений на мировых долговых рынках. Доходность облигаций росла на фоне опасений по поводу увеличения государственного долга, инфляции и масштабного финансирования развития искусственного интеллекта.

В докладе отмечается, что мировая экономика смогла выдержать нефтяной шок, в частности благодаря инвестиционному буму, обусловленному развитием искусственного интеллекта.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В то же время риски, связанные с государственным долгом, растут: к концу этого десятилетия мировой государственный долг приблизится к 100 % мирового ВВП.

Стоимость государственных заимствований выросла до самых высоких уровней за несколько десятилетий. Высокие цены на энергоносители и экономический рост побудили центральные банки отказаться от планов снижения процентных ставок. В этом году ставки повысили, в частности, центральные банки США, еврозоны и Японии.

В сентябре распродажа государственных облигаций усилилась, что увеличило нагрузку на бюджеты из-за роста расходов на обслуживание долга. По прогнозу МВФ, в этом году чистые заимствования сектора общего государственного управления США составят 8,5% ВВП – против 7,1% в 2025 году и 5,8% накануне пандемии.

Показатель МВФ охватывает заимствования не только федерального правительства США, но и правительств штатов и местных органов власти, поэтому он значительно превышает оценки других организаций,

– пояснили в FT.

Независимый орган по бюджетному надзору Конгресса США – Бюджетное управление Конгресса – в феврале прогнозировал, что в этом году дефицит федерального бюджета составит 5,8% ВВП.

Аналитический центр Committee for a Responsible Federal Budget оценивал его на уровне 6,2%.

По оценке МВФ, в этом году экономический рост останется относительно устойчивым. Фонд незначительно повысил прогноз роста мирового ВВП на 0,1 процентного пункта – до 3,1%.

В 2027 году мировая экономика, согласно прогнозу, вырастет на 3,4%.

Несмотря на относительную стабильность совокупных показателей роста, все большая доля мирового экономического роста приходится на меньшее количество стран. В апреле на 54 экономики приходилось 95% мирового роста. С тех пор их количество сократилось до 32.

Каковы прогнозы в отношении конкретных стран

США и в дальнейшем останутся локомотивом мировой экономики . По прогнозу МВФ, их экономический рост составит 2,3% как в этом, так и в следующем году.

. По прогнозу МВФ, их экономический рост составит 2,3% как в этом, так и в следующем году. Прогноз роста экономики Германии в этом году существенно повысили – на 0,6 процентного пункта, до 1,3%, на фоне увеличения инвестиций в инфраструктуру и оборону. В 2027 году ожидается рост на 1,1%.

По прогнозу МВФ, рост ВВП Китая в этом году замедлится до 4,5% по сравнению с предыдущим прогнозом в 5%, а в 2027 году – до 4%.

Зато Индия остается одним из самых перспективных направлений мирового экономического роста: ее ВВП, по прогнозу, будет расти на 7% в этом и следующем году.

В частности, в 2026 году темпы роста мировой экономики замедлятся. Ожидается, что они снизятся до 2,6%