Україна має лише один місяць, аби не допустити дефолт
Джерело:The Economist
Україна має значний державний борг. Посилення цих зобов'язань може спричини дефолт у серпні.
Чому може виникнути дефолт
Іноземні власники облігацій ще не погодили призупинення виплат за держборгом. Якщо це не відбудеться, з 1 серпня Україна може оголосити дефолт.
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Останні 2 роки, кредитори погоджувались на призупинення виплат з обслуговування боргу. Розмір відстрочки, станом на зараз сягає 15% від річного ВВП. Це друга по величині витрата з бюджету, більші видатки йдуть лише на оборону.Зауважте! Йдеться як про державних, так і приватних кредиторів.
Як розвиватиметься ця ситуація
Україна має два основні виходи з цієї ситуації:
- домовитись про відтермінування виплат до 2027 року;
- оголосити дефолт.
Якщо Україна оголосить дефолт, це стане відображенням тривожної недовіри приватних інвесторів до зобов'язань Заходу. У довгостроковій перспективі це може означати катастрофу для відновлення країни,
– наголошують у The Economist.
Потрібно розуміти, що оголошення дефолту негативно вплине на розвиток української економіки у майбутньому. Зокрема, на відновлення України і допомогу союзників у цьому.