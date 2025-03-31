Дружина міністра фінансів отримала понад 10 тисяч гривень соцвиплат

Дружина міністра фінансів Марина Марченко задекларувала понад 10 тисяч гривень соціальних виплат, зокрема допомогу ВПО. Водночас сам Сергій Марченко отримав за рік 1,4 мільйона гривень зарплати.

Які соцвиплати отримала дружина Марченка

Згідно з електронною декларацією за 2024 рік, міністр фінансів Сергій Марченко вказав дохід із зарплатні в розмірі 1 436 944 гривні, передає 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій.

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Марина Марченко отримала 10 320 гривень соцвиплат, включаючи допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Цікаво! Її річний заробіток склав 328 295 гривень, а ще 335 650 гривень вона отримала від ГО "Генерація матерів Лада".

У неї також задекларовано 2 107 387 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю.

На банківських рахунках Сергій Марченко задекларував 898 734 гривні, а його дружина – 1 009 956 гривень. Готівкові кошти міністра становлять 13 400 гривень, тоді як у Марини – 10 000 гривень.

Дохід від нерухомості

У власності Сергія Марченка – дві квартири в Києві площею 84,60 квадратних метрів (вартістю 574 965 гривень) та 88,30 квадратних метрів. Марина Марченко володіє квартирою в Києві площею 40,30 квадратних метрів, оціненою у 767 113 гривень.

Цікаво! Крім того, Марченко задекларував 70 752 гривень пенсії та 1 250 000 гривень доходу від продажу рухомого майна.