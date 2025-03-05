Непрозоре декларування: 35 можновладців під підозрою НАБУ

Починаючи з 2023 року в Україні нардепи та посадовці мають в обов'язковому порядку декларувати свої статки. При цьому не всі з них вносять у свої декларації правдиві відомості.

Кількість неправдивих декларацій зросла

Станом на січень 2024 року оголошено понад 35 підозрюваних у недостовірному декларуванні, а також виявлено близько 70 детективних справ щодо порушень у складанні декларацій, передає 24 Канал із посиланням на Національне антикорупційне бюро.

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Підозри отримали не тільки народні депутати України, але й депутати обласних рад, судді, працівники правоохороних органів, військові посадові особи, керівники державних підприємств та інші.

Чи покарають можновладців

Наразі відомо про відкриття 22 кримінальних проваджень та про 34 висновки НАЗК про порушення нардепами та посадовцями процедури заповнення декларацій.

Деяким фігурантам оголошено підозру. Зокрема, голові Антимонопольного комітету України. Також у НАБУ зазначають, що декларування свого майна є важливим кроком для прозорості та підзвітності владі під час війни.