Количество ложных деклараций возросло

По состоянию на январь 2024 года объявлено более 35 подозреваемых в недостоверном декларировании, а также выявлено около 70 детективных дел о нарушениях в составлении деклараций, передает 24 Канал со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро.

Читайте также Уволили, но не ушли: прокуроры после пенсионного скандала вернулись на должности

Подозрения получили не только народные депутаты Украины, но и депутаты областных советов, судьи, работники правоохранительных органов, военные должностные лица, руководители государственных предприятий и другие.

Накажут ли чиновников

Известно об открытии 22 уголовных производств и о 34 выводах НАПК о нарушении нардепами и должностнимы лицами процедуры заполнения деклараций.

Некоторым фигурантам объявлено подозрение. В частности, председателю Антимонопольного комитета Украины. Также в НАБУ отмечают, что декларирование своего имущества является важным шагом для прозрачности и подотчетности власти во время войны.