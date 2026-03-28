Укр Рус
Мають час лише до 1 квітня: частина військових повинні подати декларації про доходи
28 березня, 15:22
2

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Частина військовослужбовців зобов'язана подати декларації про доходи до 1 квітня 2025 року.
  • Більшість військових звільнені від цього під час воєнного стану.

В Україні добігає кінця кампанія декларування доходів за 2025 рік. Частина військовослужбовців також зобов’язана подати декларації до 1 квітня.

Водночас для більшості військових під час воєнного стану діють винятки. Про це повідомляє Міноборони.

Хто зобов'язаний подати декларації?

В Україні триває кампанія подання декларацій про доходи за 2025 рік. Хоча у більшості військових є звільнення від цього обов’язку на період воєнного стану, частина категорій все ж повинна подавати декларації.

Міністерство оборони уточнює, що обов’язок подавати декларації поширюється на військових, які займають керівні або фінансові посади, а також на тих, хто контролює державні закупівлі. До цієї групи входять:

  • керівництво Міністерства оборони,

  • співробітники апарату відомства,

  • члени військово-лікарських комісій,

  • працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК),

  • військові, причетні до закупівель для оборонної сфери.

Водночас більшість мобілізованих, резервістів і військовослужбовців контрактної служби рядового, сержантського та молодшого офіцерського складу звільнені від подання декларацій. Це зроблено для спрощення процедури під час дії воєнного стану.

Подати декларацію можна лише в електронному вигляді через портал НАЗК, використовуючи кваліфікований електронний підпис. Кінцевий термін подання – 31 березня включно. Невиконання обов’язку може призвести до адміністративної відповідальності.

Чи підвищать зарплати військовим у квітні?

  • З 1 квітня виплати українським військовим не зміняться. У держбюджеті на 2026 рік не передбачили підвищення посадових окладів, тож гроші нараховуватимуть за чинними нормами.

  • Грошове забезпечення залежить від посади, військового звання, тривалості служби, умов її проходження та виконуваних завдань.