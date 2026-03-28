Мають час лише до 1 квітня: частина військових повинні подати декларації про доходи
- Частина військовослужбовців зобов'язана подати декларації про доходи до 1 квітня 2025 року.
- Більшість військових звільнені від цього під час воєнного стану.
В Україні добігає кінця кампанія декларування доходів за 2025 рік. Частина військовослужбовців також зобов’язана подати декларації до 1 квітня.
Водночас для більшості військових під час воєнного стану діють винятки. Про це повідомляє Міноборони.
Хто зобов'язаний подати декларації?
В Україні триває кампанія подання декларацій про доходи за 2025 рік. Хоча у більшості військових є звільнення від цього обов’язку на період воєнного стану, частина категорій все ж повинна подавати декларації.
Міністерство оборони уточнює, що обов’язок подавати декларації поширюється на військових, які займають керівні або фінансові посади, а також на тих, хто контролює державні закупівлі. До цієї групи входять:
керівництво Міністерства оборони,
співробітники апарату відомства,
члени військово-лікарських комісій,
працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК),
військові, причетні до закупівель для оборонної сфери.
Водночас більшість мобілізованих, резервістів і військовослужбовців контрактної служби рядового, сержантського та молодшого офіцерського складу звільнені від подання декларацій. Це зроблено для спрощення процедури під час дії воєнного стану.
Подати декларацію можна лише в електронному вигляді через портал НАЗК, використовуючи кваліфікований електронний підпис. Кінцевий термін подання – 31 березня включно. Невиконання обов’язку може призвести до адміністративної відповідальності.
Чи підвищать зарплати військовим у квітні?
З 1 квітня виплати українським військовим не зміняться. У держбюджеті на 2026 рік не передбачили підвищення посадових окладів, тож гроші нараховуватимуть за чинними нормами.
Грошове забезпечення залежить від посади, військового звання, тривалості служби, умов її проходження та виконуваних завдань.