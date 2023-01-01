Декретні виплати з 1 січня: хто може розраховувати на підвищення

Розмір декретних виплат різниться для працюючих та безробітних жінок та прив'язаний до різних показників. Період декрету теж різниться й залежить від кількості дітей.

Декретні виплати з 1 січня

Для працюючих жінок

Якщо жінка офіційно працевлаштована, то має право на декретні виплати, котрі складають 100% від середньої зарплати. Розмір виплат складає заробіток за останніх 12 місяців поділений на кількість відпрацьованих днів. Саме таку суму й отримуватиме жінка за один день декретної відпустки.

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Для жінок підприємців

Жінки-ФОПи теж можуть розраховувати на декретні виплати, адже вони сплачують ЄСВ. Однак для них розмір декретних виплат залежить не від доходу, а від розміру ЄСВ, який вони платили протягом останнього року.

Для непрацюючих жінок

Непрацюючі жінки також можуть отримувати декретні виплати. Вони складатимуть 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Оскільки прожитковий з грудня зріс до 2 684 гривень, то виплати складатимуть 671 гривню на місяць.

Хто має право на декретні виплати

Таким чином в Україні кожна жінка має право на декретні виплати. Однак що стосується тривалості їх виплат, то термін також різниться. Все залежить від кількості дітей, які очікує жінка.

Які очікує на одну дитину, то декретна відпустка складатиме 126 календарних днів декрету (70 днів до пологів та 56 днів після).

Якщо жінка виношує більше, ніж одну дитину – відпустка триватиме 140 днів (по 70 днів до та після пологів).

Якщо вагітна жінка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, вона може розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.

Також жінка має право на виплати при народженні дитини, котрі складають понад 41 тисячу гривень та отримати "пакунок малюка" у грошовій, або натуральній формі.