Чи вистачає банкам коштів виплачувати депозити українцям

На сьогодні в банківській системі України є достатній резерв коштів для того, щоб виплачувати депозити громадянам. Це дає переконання у тому, що покладені кошти в банк залишатимуться в безпеці.

Чому українські гроші "не згорять" у банках

Як зауважив фінансовий аналітик Олексій Козирєв, ОВДП та депозитні сертифікати вже перекривають кошти фізичних осіб, які перебувають на рахунках банків.

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Аналітик наголошує, що йдеться про кошти фізосіб, зокрема строкові та на поточних рахунках.

Запас у банківській системі коштів на те, щоб віддати депозити, є. Тому забирати гроші з банків через страх, що їх можуть не повернути, не потрібно,

– каже Козирєв.

Цікаво! Обсяг усіх коштів населення та фізичних осіб-підприємців, які перебувають у банках, становить, близько 1,2 мільярда гривень, за даними Фонду гарантування.

Водночас в ОВДП банки тримають 726,45 мільярда гривень,

У депозитних сертифікатах Національного банку overnite, станом на 21 серпня, – 361,22 мільярда гривень,

У депозитних сертифікатах, розміщених на тендерах ("тримісячні депозитні сертифікати") – ще 156,24 мільярда гривень.

Водночас Козирєв пояснює, що зараз є великий обсяг надлишкової ліквідності в банках. Це становить проблему для української економіки.

Було б краще, якби ці кошти використовувалися в реальному секторі, наприклад, через надання кредитів,

– додає він.

Втім цього зараз або взагалі не відбувається, або відбувається лише в невеликих обсягах.