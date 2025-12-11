Події у сегменті депозитів: як зберегти та примножити кошти напередодні Різдва

У період з 15 по 21 грудня суттєвих змін на депозитному ринку не очікується. Зокрема українські банки продовжать працювати у режимі "високого сезону", коли конкуренція за вкладників зростає, а фінансові установи намагаються запропонувати максимально привабливі умови.

Що відбуватиметься у сегменті депозитів з 15 по 21 грудня?

Тому до стандартних ставок і надалі додаватимуться традиційні зимові бонуси, що дозволяє клієнтам розрахувати на ставки до 18% річних, розповів для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

Дмитро Замотаєв директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ У нинішній ситуації найбільший інтерес вкладників, як і раніше, буде зосереджений на депозитах строком 6–9 місяців та 1 рік. Це компромісні варіанти для тих, хто хоче отримати вигоду, але не готовий надовго "заморожувати" власні гроші, і не готовий “стрімголов” бігти в обмінники за доларами.

Важливим фактором (він може впливати на поведінку потенційних вкладників) залишається ситуація на валютному ринку. Наразі, завдяки виваженим діям Національного банку, курсові коливання помірні та контрольовані.

За всіма ознаками, до кінця року основні зміни вартості долара відбуватимуться в діапазоні 43 – 43,5 гривні, що є досить очікуваним.

Вартує уваги те, що такі зміни не стануться зненацька. Натомість вони будуть плавними та розтягнутими в часі, тож істотного тиску на настрій вкладників вони не створять,

– запевнив Замотаєв.

Він додав, що ще один прямий орієнтир для потенційного вкладника – це інфляція. Попри перебої зі світлом й інші наслідки систематичних обстрілів об’єктів інфраструктури, темпи подорожчання залишаються передбачуваними, а це – до 10% у річному вимірі.

Це означає, що поточні депозитні ставки дозволяють отримати реальний захист від знецінення гривні,

– пояснив Дмитро Замотаєв.

Таким чином, наразі саме гривневі депозити станом на сьогодні дають один із найзрозуміліших та найбезпечніших способів зберегти й навіть трохи примножити кошти, вступаючи в рівнозначну суперечку з "традиціями" зберігати кошти у валюті.

Зверніть увагу! Тобто у громадян є вибір, яким кожен може скористатися на власний розсуд, з огляду на власні пріоритети й цілі.

Що ще слід знати про депозити?