Відносна стабільність: що буде з депозитною ставкою на наступному тижні

Очікується, що з 5 по 11 червня ситуація з формуванням депозитних ставок кардинально не зміниться. Проте спостерігається повільне зростання.

Що буде з депозитними ставками наступного тижня

Банкір Дмитро Замотаєв розповів 24 Каналу, що відсоткові ставки за гривневими депозитами не змінюватимуться з 5 по 11 червня. Загальна ситуація буде така:

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депозити до 3 місяців – 14%;

від 3 до 12 місяців – 18%.

Дмитро Замотаєв директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Зауважу, що зростання ставок за гривневими депозитами стало можливим передусім завдяки політиці НБУ: з квітня запрацювали 3-місячні депозитні сертифікати під 25%, які дали змогу комерційним банкам дещо збільшити відсоткові ставки – залежно від терміну вкладу в середньому на 2–3%.

У травні максимальні ставки за депозитами від 3 місяців в гривні зросли до 20–21%.

Він додав, що нині максимальні ставки пропонують саме комерційні банки. За його словами, вже близько 25% банків переглянули умови своїх гривневих депозитів і протягом червня їх число тільки ростиме. Особливо це стосується ставок за гривневими депозитами від 3 місяців.

Ми припускаємо, що ближче до вересня за сприятливої зовнішньої та внутрішньої кон’юнктури регулятор може переглянути розмір облікової ставки (найбільш очікуване зниження може становити до 4–5 пунктів),

– розповів банкір.

Нині облікова ставка становить 25%, що збігається з відсотками за депозитними сертифікатами.

Ймовірно, відсоток за новими депозитними сертифікатами після зміни облікової ставки буде співмірним з розміром облікової ставки. Тому, цілком імовірно, що максимальні ставки за депозитами від 3 місяців можуть зменшитися більш ніж на 4%. Тому ми радимо саме зараз приймати рішення про відкриття гривневих депозитів на термін від 3 місяців,

– додав Замотаєв.

Monobank підвищив ставки за депозитами у гривні

Найбільше з 31 травня зросли гривневі депозити, проте зміни стосуються лише операцій строком на 12 місяців. Загалом підвищення становить 0,5%.

Депозит із правом дострокового розірвання: на 12 місяців – 15%;

Депозит без права дострокового розірвання: на 12 місяців – 16%.

До слова, Monobank додав депозити у валюті строком на 6 та 12 місяців, який можна буде розірвати через 3 місяці від відкриття.