Что будет с депозитными ставками на следующей неделе

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что процентные ставки по гривневым депозитам не будут меняться с 5 по 11 июня. Общая ситуация будет следующая:

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депозиты до 3 месяцев – 14%;

от 3 до 12 месяцев – 18%.

Напомним! В мае максимальные ставки по депозитам от 3 месяцев в гривне выросли до 20 – 21%.

Дмитрий Замотаев директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Замечу, что рост ставок по гривневым депозитам стал возможен прежде всего благодаря политике НБУ: с апреля заработали 3-месячные депозитные сертификаты под 25%, позволившие коммерческим банкам несколько увеличить процентные ставки – в зависимости от срока вклада в среднем на 2 – 3%.

Он добавил, что сейчас максимальные ставки предлагаются именно коммерческими банками. По его словам, уже около 25% банков пересмотрели условия своих гривневых депозитов и в течение июня их число будет только расти. Особенно это касается ставок по гривневым депозитам от 3 месяцев.

Мы предполагаем, что ближе к сентябрю при благоприятной внешней и внутренней конъюнктуре регулятор может пересмотреть размер учетной ставки (наиболее ожидаемое снижение может составлять до 4 – 5 пунктов),

– рассказал банкир.

В настоящее время учетная ставка составляет 25%, что совпадает с процентами по депозитным сертификатам.

Вероятно, процент по новым депозитным сертификатам после изменения учетной ставки будет соразмерен размеру учетной ставки. Поэтому вполне вероятно, что максимальные ставки по депозитам от 3 месяцев могут уменьшиться более чем на 4%. Поэтому мы советуем именно сейчас принимать решение об открытии гривневых депозитов на срок от 3 месяцев.

– добавил Замотаев.

Monobank повысил ставки по депозитам в гривне

Больше всего с 31 мая выросли гривневые депозиты, однако изменения касаются только операций сроком на 12 месяцев. В целом повышение составляет 0,5%.

Депозит с правом досрочного расторжения: на 12 месяцев – 15%;

Депозит без права досрочного расторжения: на 12 месяцев – 16%.

К слову, Monobank добавил депозиты в валюте сроком 6 и 12 месяцев, который можно будет разорвать через 3 месяца от открытия.