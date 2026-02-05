Чи будуть гривневі депозити вигідними для українців після зниження облікової ставки

Наприкінці січня Нацбанк уперше за півтора року знизив облікову ставку до 15%. Однак у період 9 – 15 лютого депозитний ринок перейде до фази стабілізації після завершення більшості акційних пропозицій. Йдеться не про зміну трендів, а про їх закріплення.

Якою буде ситуація з 9 по 15 лютого?

Деталі пояснив 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. Банки повернуться до звичного режиму роботи, що дасть вкладникам зрозуміліші орієнтири щодо рівня дохідності та строків розміщення коштів.

Насамперед експерт радить стежити за рівнем ставок. Хоча частину спеціальних програм банки згортають, середня дохідність за гривневими депозитами лишається привабливою: уже кілька місяців вона тримається в межах 13 – 14,5% річних залежно від строку.

Водночас окремі установи й надалі пропонуватимуть максимальні ставки – до 16% річних, що підтримуватиме інтерес вкладників.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Після зниження облікової ставки до 15% та відповідних змін до розміру ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами (вона знизилася до 18,5%), варто очікувати, що невдовзі середні ставки можуть дещо знизитися – залежно від терміну вкладу до 12,5 – 14% річних.

Другий ключовий чинник – гнучкість строків. Поточні умови дозволяють розміщувати кошти на короткі та середні періоди без відчутних втрат для купівельної спроможності. Фактично вкладник обирає баланс між часом і дохідністю, тож основний попит й надалі зосереджуватиметься на депозитах на 6 – 9 місяців і на 1 рік.

По-третє, важлива ситуація на валютному ринку. У середині лютого прогнозують спокійну курсову динаміку без різких стрибків чи нових пікових значень. Якщо коливання й виникатимуть, то матимуть локальний і короткостроковий характер.

Це зменшує стимул переводити заощадження у валюту та підтримує інтерес до гривневих інструментів. Щодо інфляції – помірне зростання цін сприяє впевненішій поведінці домогосподарств.

За таких умов депозити перестають бути лише інструментом збереження і можуть забезпечити реальний чистий дохід. Залежно від ставки та строку розміщення, вкладник має шанс отримати 2 – 3% реального приросту,

– наголосив банкір.

Банківська система зберігає стійкість і безперервність роботи навіть за складних умов, а її стабільність і розвиток програм підтримують довіру населення до фінсистеми та гривні.

Отже, у період 9 – 15 лютого істотних змін у депозитному сегменті не очікують. Ринок залишатиметься прогнозованим і врівноваженим, а гривневі депозити й надалі зберігатимуть статус одного з найефективніших інструментів збереження та помірного примноження заощаджень.

Що буде з депозитами у 2026 році?