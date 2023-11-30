Депозитний прогноз на грудень: чому українці обирають заощадження у гривні

Подальші зміни ставок за гривневими вкладами головним чином залежатимуть від планів НБУ. Очікується, що може відбутися корекція ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, зараз вона складає 20%.

У якій валюті краще зберігати кошти

Банкір Дмитро Замотаєв вважає, що з 4 по 10 грудня в сегменті банківських депозитів істотних змін не станеться, повідомляє 24 Канал. Очікується, що листопадові тренди продовжаться і взимку.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Загалом же ситуація буде досить прогнозованою та дуже подібною до кількох минулих тижнів, адже згідно з наявною кон’юнктурою дохідність гривневих депозитів майже максимальна за високого "чистого" прибутку: в умовах скорочення інфляції та з урахуванням необхідних (планових) комісій чистий прибуток залежно від терміну вкладу складає до 6 – 7% річних.

Замотаєв виділив такі тренди у депозитному сегменті на початку грудня:

поступово зростатиме популярність гривневих вкладів з розміщенням на 3 – 6 місяців (за 2 місяці понад 50% нових вкладів становлять ці депозити);

середні ставки за гривневими вкладами не зміняться: до 14% річних на депозити від 9 до 12 місяців та до 14,5% річних на вклади терміном 3 – 6 місяців;

триватиме поступове скорочення відсотків за валютними депозитами з вектором до 2 – 2,5% річних у доларах та до 1,5 – 1,8% річних у євро;

понад 80% всіх нових вкладів, відкритих за період з жовтня по листопад включно складуть гривневі депозити.

Варто зазначити, що популярність гривневих вкладів позитивно позначається на розвитку банків та свідчить про високий ступінь довіри громадян до банківської системи. А в умовах війни це один з активних стимулів розвитку економіки,

– акцентує Замотаєв.

Таким чином, наступного тижня ситуація в сегменті банківських депозитів залишатиметься цілком очікуваною і досить прогнозованою: середня дохідність, як і чистий прибуток за гривневими вкладами будуть досить вагомими, що стимулюватиме попит. Крім того, дохідність валютних вкладів поступово знижуватиметься, однак цей процес залежатиме головним чином від стратегії та можливостей того чи того банку.