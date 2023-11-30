В какой валюте лучше хранить средства

Банкир Дмитрий Замотаев считает, что с 4 по 10 декабря в сегменте банковских депозитов существенных изменений не произойдет, сообщает 24 Канал. Ожидается, что ноябрьские тренды продолжатся и зимой.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка В целом же ситуация будет достаточно прогнозируемой и очень похожей на несколько прошлых недель, ведь согласно имеющейся конъюнктуре доходность гривневых депозитов почти максимальна при высокой "чистой" прибыли: в условиях сокращения инфляции и с учетом необходимых (плановых) комиссий чистая прибыль в зависимости от срока вклада составляет до 6 – 7% годовых.

Замотаев выделил такие тренды в депозитном сегменте в начале декабря:

постепенно будет расти популярность гривневых вкладов с размещением на 3 – 6 месяцев (за 2 месяца более 50% новых вкладов составляют эти депозиты);

средние ставки по гривневым вкладам не изменятся: до 14% годовых на депозиты от 9 до 12 месяцев и до 14,5% годовых на вклады сроком 3 – 6 месяцев;

будет продолжаться постепенное сокращение процентов по валютным депозитам с вектором до 2 – 2,5% годовых в долларах и до 1,5 – 1,8% годовых в евро;

более 80% всех новых вкладов, открытых за период с октября по ноябрь включительно составят гривневые депозиты.

Следует отметить, что популярность гривневых вкладов положительно сказывается на развитии банков и свидетельствует о высокой степени доверия граждан к банковской системе. А в условиях войны это один из активных стимулов развития экономики,

– акцентирует Замотаев.

Таким образом, на следующей неделе ситуация в сегменте банковских депозитов останется вполне ожидаемой и прогнозируемой: средняя доходность, как и чистая прибыль по гривневым вкладам будут достаточно весомыми, что будет стимулировать спрос. Кроме того, доходность валютных вкладов будет постепенно снижаться. Однако этот процесс будет зависеть главным образом от стратегии и возможностей того или иного банка.