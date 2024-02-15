Вкладників побільшає: що буде з депозитами в кінці лютого
15 лютого 2024, 12:54Читать новость на русском
У сегменті гривневих депозитів наступного тижня буде спостерігатися очікувана стабільність. Попри поодинокі випадки підвищення ставок, кардинальних змін чекати не варто.
Що буде з депозитами наступного тижня
Дмитро Замотаєв спрогнозував для 24 Каналу, що середні ставки за гривневими депозитами на 3 – 6 місяців становитимуть 13,5% річних. Натомість дохід від терміну 9 – 12 місяців складе 12,5 – 13% річних.
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Від чого залежатимуть ставки далі:
- розміру ставок за 3-місячними депозитними сертифікатами (19%) та розміру облікової ставки (15%);
- термінів та обсягу надходжень міжнародної фіндопомоги (вже у березні очікується 50 мільярдів євро);
- ситуації в економіці країни (зокрема від рівня інфляції, курсу гривні до основних валют);
- ситуації на фронті;
- внутрішньополітичних обставин та суспільних настроїв.
Однак ми схильні вважати, що кон’юнктура буде більш-менш сприятливою для подальшого зростання кількості вкладів: адже саме гривневі депозити зараз є найбільш вигідним механізмом для збереження та примноження коштів громадян (нагадаю, що чистий прибуток за гривневими вкладами, який враховує інфляцію та банківські платежі, складає в середньому 5 – 6%, що майже втричі перевищує прибуток за валютними вкладами).
Курс долара на готівковому ринку
Минулого тижня попит на валюту з боку населення непомітно скорочувався, розповіла Анна Золотько для 24 Каналу.
Курс гривні на готівковому ринку не зміг подолати 38 гривень за долар. Але в останні два дні навіть дещо відкоригувався до 38,10 – 38,15 гривні за долар.
На цей тиждень вона спрогнозувала, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 38 – 38,5 гривні.