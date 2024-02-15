Швейцарія витрачатиме більше грошей на оборону

Як повідомив президент Швейцарії Віола Амхерд, країна збільшує фінансування на оборону. До 2035 року оборонні витрати мають становити 22 мільярди доларів.

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Зверніть увагу! У 2023 році на це Швейцарія виділила близько 2 мільярдів доларів.

За словами Віоли Амхерд, ситуація з політикою безпеки складна, враховуючи нинішню нестабільність: війну на європейському континенті, збройні конфлікти на Близькому Сході та інші гарячі точки у світі.

Саме тому Швейцарія, крім збільшення фінансування, також побудує новий центр обробки даних для військових і модернізує деякі бази.

Планується ще закупити нове військове обладнання. Йдеться про керовані ракети та мобільні радари для наземних військ, а також для вдосконалення систем зв'язку.

З чим пов'язані такі дії країни

На це вплинули деякі заяви колишнього президента Дональда Трампа щодо НАТО, а саме про те, що за його каденції Вашингтон не буде захищати членів Альянсу від потенційного нападу Росії, якщо вони не витрачатимуть достатньо коштів на оборону.

Ні, я б не став вас захищати. Насправді я заохочував би їх (Росію) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити,

– різко висловився Трамп 10 лютого в Південній Кароліні.

Водночас Білий дім назвав такі закиди "жахливими та божевільними", а президент США Джо Байден назвав Трампа "корисним поплічником" Путіна.

Скільки члени НАТО витрачають на оборону: