Швейцария будет тратить больше денег на оборону
Как сообщил президент Швейцарии Виола Амхерд, страна увеличивает финансирование на оборону. К 2035 году оборонные расходы должны составить 22 миллиарда долларов.
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По словам Виолы Амхерд, ситуация с политикой безопасности сложная, учитывая нынешнюю нестабильность: войну на европейском континенте, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и другие горячие точки в мире.
- Именно поэтому Швейцария, кроме увеличения финансирования, также построит новый центр обработки данных для военных и модернизирует некоторые базы.
- Планируется еще закупить новое военное оборудование. Речь идет об управляемых ракетах и мобильных радарах для наземных войск, а также для совершенствования систем связи.
С чем связаны такие действия страны
На это повлияли некоторые заявления бывшего президента Дональда Трампа по НАТО, а именно о том, что при его каденции Вашингтон не будет защищать членов Альянса от потенциального нападения России, если они не будут тратить достаточно средств на оборону.
Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я поощрял бы их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить,
– резко высказался Трамп 10 февраля в Южной Каролине.
В то же время Белый дом назвал такие упреки "ужасными и безумными", а президент США Джо Байден назвал Трампа "полезным приспешником" Путина.
Сколько члены НАТО тратят на оборону:
- Камнем преткновения между США и другими странами НАТО является то, что многие из них неспособны достичь целевого показателя расходов на оборону в размере не менее 2% валового внутреннего продукта.
- Поэтому некоторые американские законодатели категорически выступают против кандидатуры на пост генсека НАТО Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов, поскольку страна на постоянной основе не может достичь целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2% ВВП.
- В то же время правительство премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая тоже является кандидатом, согласилось повысить расходы на оборону до 3% ВВП на 2024 – 2027 годы.