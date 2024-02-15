Що буде з депозитами наступного тижня

Дмитро Замотаєв спрогнозував для 24 Каналу, що середні ставки за гривневими депозитами на 3 – 6 місяців становитимуть 13,5% річних. Натомість дохід від терміну 9 – 12 місяців складе 12,5 – 13% річних.

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Від чого залежатимуть ставки далі:

розміру ставок за 3-місячними депозитними сертифікатами (19%) та розміру облікової ставки (15%);

термінів та обсягу надходжень міжнародної фіндопомоги (вже у березні очікується 50 мільярдів євро);

ситуації в економіці країни (зокрема від рівня інфляції, курсу гривні до основних валют);

ситуації на фронті;

внутрішньополітичних обставин та суспільних настроїв.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Однак ми схильні вважати, що кон’юнктура буде більш-менш сприятливою для подальшого зростання кількості вкладів: адже саме гривневі депозити зараз є найбільш вигідним механізмом для збереження та примноження коштів громадян (нагадаю, що чистий прибуток за гривневими вкладами, який враховує інфляцію та банківські платежі, складає в середньому 5 – 6%, що майже втричі перевищує прибуток за валютними вкладами).

Курс долара на готівковому ринку

Минулого тижня попит на валюту з боку населення непомітно скорочувався, розповіла Анна Золотько для 24 Каналу.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Курс гривні на готівковому ринку не зміг подолати 38 гривень за долар. Але в останні два дні навіть дещо відкоригувався до 38,10 – 38,15 гривні за долар.

На цей тиждень вона спрогнозувала, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 38 – 38,5 гривні.

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