Популярність депозитів зросте: як інфляція вплине на попит за гривневими вкладами

Після зменшення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 20% до 19%, очікуються певні зміни у депозитному сегменті. Зокрема збільшиться кількість українців, які здійснюватимуть гривневі вклади аби встигнути розмістити кошти до початку реакції банків на дії НБУ

Що вплине на депозити

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що нині триває найбільш вигідний період для вкладників, а зниження ставки підштовхуватиме комбанки до перегляду умов за гривневими вкладами.

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Спостерігатимуться такі тенденції:

інфляція за підсумками 2023 року залишиться до 5% – за такої інфляції ще в мирний час ставки за депозитами не перевищували б 10 – 12% річних;

середні ставки залежно від терміну вкладу варіюються від 14% до 14,5% річних – найбільші ставки фіксуються на вклади терміном 3 – 6 місяці;

найбільш поширеними та популярними є вклади від 3 до 6 місяців – близько 55% нових депозитів відкривається саме на ці терміни;

чистий прибуток – з урахуванням інфляції та необхідних банківських платежів складає до 6 – 7%.

Що буде зі ставками

Також він зауважив, що нині зростає популярність на довгострокові вклади від 9 до 12 місяців. Це відбувається, тому що відкриття депозиту фіксує ставку і вона не зменшиться, навіть в умовах об’єктивних економічних причин.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Наприклад, через зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 19% уже після свят, коли завершиться дія окремих акційних депозитних програм, комбанки вдадуться до незначного перегляду ставок за гривневими вкладами: відсотки за 3 – 6 місячними депозитами можуть скоротитися в середньому на 0,5 – 1%, а дохідність вкладів терміном від 9 місяців до 1 року може знизитися в середньому на 1 – 1,5%.

У 2024 році прогнозується рівень інфляції 9,7%, вище якого вона не має досягти. Ймовірно за умов економічного поступу цей прогноз буде суттєво змінено.

Таким чином, активність громадян з відкриття гривневих депозитів триватиме і впродовж наступного тижня з домінуванням вкладів на термін від 3 до 6 місяців,

– додав він.

Саме зараз закладатимуться тенденції на 2024 рік, тож можна очікувати, що до наступного засідання монетарного комітету НБУ, яке відбудеться наприкінці січня 2024 року, суттєвих змін у дохідності вкладів не станеться.

