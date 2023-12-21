Що вплине на депозити

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що нині триває найбільш вигідний період для вкладників, а зниження ставки підштовхуватиме комбанки до перегляду умов за гривневими вкладами.

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Спостерігатимуться такі тенденції:

інфляція за підсумками 2023 року залишиться до 5% – за такої інфляції ще в мирний час ставки за депозитами не перевищували б 10 – 12% річних;

середні ставки залежно від терміну вкладу варіюються від 14% до 14,5% річних – найбільші ставки фіксуються на вклади терміном 3 – 6 місяці;

найбільш поширеними та популярними є вклади від 3 до 6 місяців – близько 55% нових депозитів відкривається саме на ці терміни;

чистий прибуток – з урахуванням інфляції та необхідних банківських платежів складає до 6 – 7%.

Що буде зі ставками

Також він зауважив, що нині зростає популярність на довгострокові вклади від 9 до 12 місяців. Це відбувається, тому що відкриття депозиту фіксує ставку і вона не зменшиться, навіть в умовах об’єктивних економічних причин.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Наприклад, через зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 19% уже після свят, коли завершиться дія окремих акційних депозитних програм, комбанки вдадуться до незначного перегляду ставок за гривневими вкладами: відсотки за 3 – 6 місячними депозитами можуть скоротитися в середньому на 0,5 – 1%, а дохідність вкладів терміном від 9 місяців до 1 року може знизитися в середньому на 1 – 1,5%.

У 2024 році прогнозується рівень інфляції 9,7%, вище якого вона не має досягти. Ймовірно за умов економічного поступу цей прогноз буде суттєво змінено.

Таким чином, активність громадян з відкриття гривневих депозитів триватиме і впродовж наступного тижня з домінуванням вкладів на термін від 3 до 6 місяців,

– додав він.

Саме зараз закладатимуться тенденції на 2024 рік, тож можна очікувати, що до наступного засідання монетарного комітету НБУ, яке відбудеться наприкінці січня 2024 року, суттєвих змін у дохідності вкладів не станеться.

