Что повлияет на депозиты

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что продолжается наиболее выгодный период для вкладчиков, а снижение ставки будет подталкивать комбанки к пересмотру условий по гривневым вкладам.

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Будут наблюдаться следующие тенденции:

инфляция по итогам 2023 останется до 5% - при такой инфляции еще в мирное время ставки по депозитам не превышали бы 10 – 12% годовых;

средние ставки в зависимости от срока вклада варьируются от 14% до 14,5% годовых – наибольшие ставки фиксируются на вклады на срок 3 – 6 месяцев;

наиболее распространены и популярны вклады от 3 до 6 месяцев – около 55% новых депозитов открывается именно на эти сроки;

чистая прибыль – с учетом инфляции и банковских платежей составляет до 6 – 7%.

Что будет со ставками

Также он отметил, что ныне растет популярность на долгосрочные вклады от 9 до 12 месяцев. Это происходит, потому что открытие депозита фиксирует ставку и она не снизится, даже в условиях объективных экономических причин.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Например, из-за снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19% уже после праздников, когда завершится действие отдельных акционных депозитных программ, комбанки прибегнут к незначительному пересмотру ставок по гривневым вкладам: проценты по 3 – 6 месячным депозитам могут сократиться в среднем на 0, 5 – 1%, а доходность вкладов на срок от 9 месяцев до 1 года может снизиться в среднем на 1 – 1,5%.

В 2024 году прогнозируется уровень инфляции 9,7%, выше которого она не должна достичь. Вероятно, в условиях экономического развития этот прогноз будет существенно изменен.

Таким образом, активность граждан по открытию гривневых депозитов будет продолжаться и в течение следующей недели с доминированием вкладов на срок от 3 до 6 месяцев,

– добавил он.

Именно сейчас будут закладываться тенденции на 2024 год, так что можно ожидать, что до следующего заседания монетарного комитета НБУ, которое состоится в конце января 2024 года, существенных изменений в доходности вкладов не произойдет.

