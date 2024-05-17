Новий тренд на ринку: чого чекати від депозитів найближчим часом

Протягом наступних 2 – 3 тижнів на ринку може сформуватися новий депозитний тренд, що триматиметься аж до вересня. Попри це, ринок сподівається, що на фоні позитивних макрофінансових прогнозів люди активніше відкриватимуть депозити.

Чого чекати від депозитів

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що після Великодня тренд до перегляду банками ставок за гривневими вкладами суттєво посилився.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Після незначної святкової паузи більшість банків вже згорнули акційні депозитні продукти за "старими" ставками. Поки тримається ставка за 3-місячними депсертифікатами, ставки залишатимуться майже непорушними. Саме тому подальше її зниження стане прямим сигналом до перегляду дохідності гривневих вкладів. За нашим розрахунком, ставка за 3-місячними депсертифікатами до осені залишатиметься на рівні 16,5%, що на деякий час “заморозить” відсотки за вкладами.

Тож максимальна дохідність складе до 15% річних, середні ставки на вклади від 3 до 6 місяців не перевищать 12,5%, а середня дохідність на депозити від 9 місяців до 1 року складе до 12% річних.

Водночас очікується, що до кінця місяця будуть остаточно сформовані/переформатовані основні депозитні програми комбанків. Як і раніше, широко використовуватиметься практика "заохочувальних бонусів" для нових вкладників, які можуть скласти 0,5 – 1% до основного розміру прибутку,

– сказав він.

Крім того, загальна ситуація в економіці та низька інфляція стануть добрими стимулами для відкриття депозитів саме в гривні, адже "чистий" прибуток наразі складає до 7%.

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