Відновлення ТЕС після атак Росії

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "Центренерго" отримало 726 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету та додаткові 826 мільйонів гривень із фонду для ліквідації наслідків агресії.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко.

Навесні 2024 року "Центренерго" зазнало втрати 100% генерації. Зміївська та Трипільська ТЕС, що знаходяться відповідно на Харківщині та Київщині, були зруйновані внаслідок ракетних та дронових атак російських окупантів. Також, Вуглегірська ТЕС на Донеччині перейшла під контроль окупантів.

Шмигаль також повідомив, що в умовах енергетичної кризи уряд разом з енергетичним сектором та відповідними органами працює без перерв, аби поліпшити становище з електропостачанням в Україні.

По-перше, продовжуємо ремонти. Друге завдання – це децентралізація та забезпечення надійного енергопостачання для критичної інфраструктури. Ще один ключовий елемент – це енергоефективність. Четверте завдання – це збільшення видобутку енергоресурсів,

– додає прем'єр-міністр.

Враховуючи серйозність ситуації, прем'єр закликав громадян до раціонального споживання електроенергії.

Російські атаки по енергетиці

11 квітня під час нічного обстрілу Трипільська ТЕС була обстріляна та повністю знищена ворогом. На місці сталася велика пожежа в турбінному цеху. Зміївська ТЕС була знищена 22 березня 2024 року.

Технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий заявив, що майже 80% обладнання на Трипільській та Зміївській ТЕС нині зруйновано. Руйнування виявилося дуже серйозним, і хоча завали розбирають вже майже місяць, передбачається, що розбірка триватиме ще півтора-два місяці.

Адже ворог завдав безжальних ударів по наших підприємствах, по наших електричних станціях, і сьогодні значна частина будівлі машинного залу просто зруйнована. А це тисячі тонн залізобетону, який потрібно своєчасно розчистити й при цьому не нашкодивши обладнанню, яке ще вціліло і може бути використано надалі,

– заявив експерт.

Зауважте! Згодом "Центренерго" повідомило про втрату всієї генеративної потужності, до складу якої входять Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області та окупована Вуглегірська ТЕС у Донецькій області.