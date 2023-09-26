Гривневі будуть популярнішими: що буде на депозитному ринку до кінця 2023 року

До кінця 2023 року найпопулярнішими будуть гривневі депозити з терміном розміщення від 3 до 6 місяців. А у найближчий місяць дві третіх запустять нові депозитні продукти за зниженими ставками.

Чого чекати від гривневих депозитів

Дмитро Замотаєв розповів, що середні ставки за вкладами терміном від 3 до 6 місяців складуть 15%, а ставки від 9 місяців до 1 року орієнтовно будуть на позначці 14 – 15% річних, передає 24 Канал. Проте зниження ставок ще не означає скорочення прибутку, який може становити до 4 – 5% на вклади з розміщенням від 3 до 6 місяців, та до 5% на вклади до 1 року.

Читайте також Зміни у депозитних ставках у жовтні: що буде з вкладами українців

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ. Економічна кон'юнктура в Україні зараз є досить сприятливою. Зокрема, це стосується розвитку всіх сфер економіки, що дало змогу НБУ суттєво покращити макропрогноз, згідно з яким зростання ВВП у 2023 році може перевищити 3%. Крім того, для збереження та примноження наявних коштів для громадян дуже важливим є суттєве сповільнення інфляції до 8,6% у річному вимірі. А системна і тривала макрофінансова підтримка України фактично "цементує" державний бюджет. Іншими словами, ризики, що вкладені кошти "проковтне" інфляція, наразі мінімальні.

Він вважає, що це хороший час вкласти гроші у депозити та отримати прибуток. Гривневі депозити можуть зрости на 12% до кінця року, а частка вкладів терміном від 3 до 6 місяців може перевищити 60% від загальної кількості нових депозитів.

Очікується, що у найближчі місяці дохідність депозитів продовжить знижуватись, що спонукатиме громадян відкривати вклади саме зараз – поки ставки максимально привабливі,

– додав він.

Він нагадав, що у грудні може знову зменшитися розмір облікової ставки ще на 2 – 3 відсоткових показники (до 18 – 17%). Тому найактивнішими місяцями можуть стати жовтень та листопад.

Що буде з валютними депозитами

Пік популярності валютних прогнозів припав на серпень, тому надалі триватимуть більш інертні тенденції.

З травня близько 30 – 35% комерційних банків реанімувало власні валютні депозитні програми, миттєво збільшивши їхню дохідність з 0,1% до майже 1,8 – 2%. Тобто у громадян, що мали заощадження в іноземній валюті, з'явилася реальна можливість отримати з них цілком прийнятний пасивний прибуток. І до початку осені на ринку спостерігалася активність вкладників: в загальній структурі депозитів валютні вклади зросли з 2 – 5% до 15 – 18%,

– пояснив Замотаєв.

Згідно з його інформацією, на початку вересня максимальна дохідність за річними вкладами у доларах становить 3,3 – 3,5% (середній розмір дохідності не перевищує 2,5%), а максимальна дохідність аналогійних єврових депозитів – 2,3 – 2,5% (середня дохідність на рівні 2%).

Власне, можна констатувати, що дохідність валютних депозитів вже досягла своєї "стелі" і подальше збільшення ставок може бути лише ситуативним (точковим) з певними додатковими умовами для клієнта. Таким чином, у четвертому кварталі саме гривневі вклади стануть більш прибутковими для громадян,

– сказав банкір.

Як ймовірні обстріли повпливають на рівень депозитних вкладів

Дмитро Замотаєв переконаний, що попри ймовірні обстріли енергосистеми зимою, понад 70% відділень банків зможуть безперервно надавати свої послуги клієнтам.

Поки зарано говорити про можливу шкоду від нових ракетних обстрілів. Але банківська система України надійно захищена від перебоїв з енергопостачанням. А розвиток "електронного банкінгу" дає змогу громадянам отримати максимальний спектр послуг дистанційно, включаючи відкриття депозитних вкладів. Саме тому очікується, що, попри воєнні ризики, "депозитна" активність громадян до кінця року залишатиметься досить високою,

– розповів Замотаєв.

Також більшість банків пропонуватиме відкривати депозити через мобільні застосунки, що значно спростить процес.