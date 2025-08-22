Впродовж червня-серпня коливання курсу долара завдяки монетарній стратегії НБУ були не суттєвими. Саме тому ті, хто зробив ставку на вкладання коштів у депозити, не лише не втратив, а й мав можливість отримати незначний "чистий" заробіток.

Що відбувалося з депозитами влітку?

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу вказує, що напередодні осені можна зробити проміжні висновки, як розвивалися гривневі депозити впродовж літа.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Облікова ставка залишалася сталою – 15,5%, відповідно інші монетарні інструменти, серед яких найголовнішим для формування дохідності гривневих вкладів є ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами (19%) також не змінилися. Тобто, впродовж літа спостерігалася певна "стабільність" ставок дохідності.

Також Замотаєв виділяє такі характерні ознаки депозитного сектору у цей період:

середні ставки за гривневими вкладами склали від 13% до 14,5% річних, а найбільші ставки сягнули 17% річних;

найбільша дохідність спостерігалася на вклади терміном 6 – 9 місяців та 1 рік: середні ставки за такими вкладами були на рівні 14,5%, а максимальні – 17%.

Також варто відзначити, що уповільнення інфляції, яке спостерігається з червня, невдовзі може стати головною причиною:

корекції облікової ставки та інших монетарних інструментів;

а також відповідних змін у ставках за гривневими депозитами.

Очікується, що 11 вересня на засіданні Монетарного комітету НБУ ми побачимо певні зміни, що позначаться на рівні дохідності за гривневими вкладами,

– вказує Замотаєв.

Попри всі складнощі війни та непевність у завтрашньому дні громадяни проявили активність. Як зазначає банкір, впродовж літа приріст гривневих вкладів фізичних осіб склав в середньому 4 – 5%.

Зверніть увагу! Напередодні осені відчутних змін не передбачається. Наявні тенденції триватимуть.