Державі необхідно 20 мільярдів гривень для роботи програми "єОселя"
Для придбання житла на первинному ринку Україні знадобиться щонайменше 20 – 25 мільярдів гривень. Ці кошти зможуть задовольнити накопичений кредитний попит з початку дії програми.
Яка ситуація з проєктом "єОселя"
Банкірка Олена Дмітрієва пояснила, що з жовтня 2022 року спрямовано лише близько 1,3 мільярда гривень, що задовольняє потреби менш як 3% від понад 35 тисяч звернень клієнтів по даній програмі, передає 24 Канал. В той час, як програма потребує 20 – 25 мільярдів гривень.
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Розуміємо, що відсутність джерел фінансування є наріжним каменем для ефективної реалізації державної іпотечної програми. Водночас, навіть з виділених коштів на первинний ринок кошти не надходять, оскільки всі кредити було направлено на вже збудовані квартири.
Вона додала, що клієнти хочуть брати житло, яке на 80% уже готове й заплановане до здачі в експлуатацію в кінці 2023 року.
Насамперед потенційних позичальників на первинному ринку цікавлять 1 або 2-кімнатні квартири площею від 40 – 45 метрів квадратних до 65 – 70 метрів квадратних за ціною в середньому 1,5 – 2 мільйони гривень,
– пояснила банкірка.
Крім того, люди хочуть оселю в таких регіонах:
- Львів, Івано-Франківськ, Луцьк – 25%;
- Київ – 34%;
- Одеса – 8%;
- Дніпро – 6%;
- Харків – 3%;
- Інші області – 24%.
Яку квартиру можна купити в Києві за 20 – 50 тисяч доларів
- Середня заробітна плата в Києві – близько 500 доларів за курсом НБУ. Тому навіть 20 тисяч доларів для пересічного українця є дуже великою сумою.
- На ринку нерухомості з таким бюджетом варіантів мало. Єдине, що можна придбати, це малометражну однокімнатну квартиру площею 17 − 22,5 квадратних метрів, без ремонту, у віддаленому районі.
- 50 тисяч доларів ідеальна сума для людей, які хочуть купити гарну квартиру в Києві. Наприклад, пристойну двокімнатну. Однак у новобудовах таку знайти дуже важко, але на вторинному ринку – легко.