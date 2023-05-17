Державі необхідно 20 мільярдів гривень для роботи програми "єОселя"

17 травня 2023, 17:17
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Для придбання житла на первинному ринку Україні знадобиться щонайменше 20 – 25 мільярдів гривень. Ці кошти зможуть задовольнити накопичений кредитний попит з початку дії програми.

Яка ситуація з проєктом "єОселя"

Банкірка Олена Дмітрієва пояснила, що з жовтня 2022 року спрямовано лише близько 1,3 мільярда гривень, що задовольняє потреби менш як 3% від понад 35 тисяч звернень клієнтів по даній програмі, передає 24 Канал. В той час, як програма потребує 20 – 25 мільярдів гривень.

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Олена Дмітрієва

Перша заступниця Голови правління ГЛОБУС БАНКУ

Розуміємо, що відсутність джерел фінансування є наріжним каменем для ефективної реалізації державної іпотечної програми. Водночас, навіть з виділених коштів на первинний ринок кошти не надходять, оскільки всі кредити було направлено на вже збудовані квартири.

Вона додала, що клієнти хочуть брати житло, яке на 80% уже готове й заплановане до здачі в експлуатацію в кінці 2023 року. 

Насамперед потенційних позичальників на первинному ринку цікавлять 1 або 2-кімнатні квартири площею від 40 – 45 метрів квадратних до 65 – 70 метрів квадратних за ціною в середньому 1,5 – 2 мільйони гривень,
– пояснила банкірка.

Крім того, люди хочуть оселю в таких регіонах:

  • Львів, Івано-Франківськ, Луцьк – 25%;
  • Київ – 34%;
  • Одеса – 8%;
  • Дніпро – 6%;
  • Харків – 3%;
  • Інші області – 24%.

Яку квартиру можна купити в Києві за 20 – 50 тисяч доларів

  • Середня заробітна плата в Києві – близько 500 доларів за курсом НБУ. Тому навіть 20 тисяч доларів для пересічного українця є дуже великою сумою.
  • На ринку нерухомості з таким бюджетом варіантів мало. Єдине, що можна придбати, це малометражну однокімнатну квартиру площею 17 − 22,5 квадратних метрів, без ремонту, у віддаленому районі.
  • 50 тисяч доларів ідеальна сума для людей, які хочуть купити гарну квартиру в Києві. Наприклад, пристойну двокімнатну. Однак у новобудовах таку знайти дуже важко, але на вторинному ринку – легко.

 

Автор: Тетяна Стельмах