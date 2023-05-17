Какая ситуация с проектом "еселя"

Банкирша Елена Дмитриева пояснила, что с октября 2022 года направлено лишь около 1,3 миллиарда гривен, что удовлетворяет потребности менее 3% от более 35 тысяч обращений клиентов по данной программе, передает 24 Канал. В то время как программа требует 20 – 25 миллиардов гривен.

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Елена Дмитриева Первая заместитель Председателя правления ГЛОБУС БАНКА Понимаем, что отсутствие источников финансирования является краеугольным камнем для эффективной реализации государственной ипотечной программы. В то же время даже из выделенных средств на первичный рынок средства не поступают, поскольку все кредиты были направлены на уже построенные квартиры.

Напомним! "єОселя" - это программа кредитования жилья для военных, медиков и педагогов.

Она добавила, что клиенты хотят брать жилье, которое на 80% уже готово и запланировано к сдаче в эксплуатацию в конце 2023 года.

Прежде всего, потенциальных заемщиков на первичном рынке интересуют 1 или 2-комнатные квартиры площадью от 40 – 45 метров квадратных до 65 – 70 метров квадратных по цене в среднем 1,5 – 2 миллиона гривен,

– объяснила банкирша.

Кроме того, люди хотят жилье в таких регионах:

Львов, Ивано-Франковск, Луцк – 25%;

Киев – 34%;

Одесса – 8%;

Днепр – 6%;

Харьков – 3%;

Остальные области – 24%.

Какую квартиру можно купить в Киеве за 20 – 50 тысяч долларов