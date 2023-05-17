Яка ситуація з проєктом "єОселя"

Банкірка Олена Дмітрієва пояснила, що з жовтня 2022 року спрямовано лише близько 1,3 мільярда гривень, що задовольняє потреби менш як 3% від понад 35 тисяч звернень клієнтів по даній програмі, передає 24 Канал. В той час, як програма потребує 20 – 25 мільярдів гривень.

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Олена Дмітрієва Перша заступниця Голови правління ГЛОБУС БАНКУ Розуміємо, що відсутність джерел фінансування є наріжним каменем для ефективної реалізації державної іпотечної програми. Водночас, навіть з виділених коштів на первинний ринок кошти не надходять, оскільки всі кредити було направлено на вже збудовані квартири.

Нагадаємо! "єОселя" – це програма кредитування житла для військових, медиків та педагогів.

Вона додала, що клієнти хочуть брати житло, яке на 80% уже готове й заплановане до здачі в експлуатацію в кінці 2023 року.

Насамперед потенційних позичальників на первинному ринку цікавлять 1 або 2-кімнатні квартири площею від 40 – 45 метрів квадратних до 65 – 70 метрів квадратних за ціною в середньому 1,5 – 2 мільйони гривень,

– пояснила банкірка.

Крім того, люди хочуть оселю в таких регіонах:

Львів, Івано-Франківськ, Луцьк – 25%;

Київ – 34%;

Одеса – 8%;

Дніпро – 6%;

Харків – 3%;

Інші області – 24%.

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