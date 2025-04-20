Як малозабезпеченим родинам отримати соціальну допомогу від держави

Малозабезпечені родини в Україні можуть отримувати щомісячну державну допомогу. Виплати призначаються на пів року з можливістю подальшого продовження.

Хто може отримати виплати від держави

Малозабезпечені родини, які постійно проживають в Україні та мають середньомісячний дохід, що не дотягує до прожиткового мінімуму для сім’ї – можуть отримувати державну соціальну допомогу, передає 24 Канал із посиланням на Дію.

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Таку допомогу призначають строком на шість місяців, починаючи з місяця подання заяви. А в умовах воєнного часу строк виплати допомоги автоматично подовжується до одного місяця після закінчення або скасування воєнного стану.

Як подати заявку на допомогу

Подати заявку на отримання допомоги можна особисто, надіславши документи поштою чи електронною поштою до органів соціального захисту. Крім того, документи приймають у ЦНАПах або в підрозділах соцзахисту при райдержадміністраціях та міських радах.

Необхідні документи для оформлення виплат наступні:

заява від уповноваженого члена сім’ї;

декларація про доходи та майновий стан;

довідка про доходи (якщо інформація відсутня в держреєстрах);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Рішення про надання або відмову в допомозі можна отримати безпосередньо у відповідному органі.