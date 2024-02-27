Виплати для ВПО при оренді житла: важливі нюанси

Фахівці пояснили, чи буде виплачувати держава допомогу на проживання тим переселенцям, які орендують житло. А також розкрили важливі аспекти та умови, які впливають на отримання такої допомоги.

Виплати ВПО та оренда житла

Відтак, українці, які стали ВПО і орендують житло – можуть претендувати на отримання фінансової допомоги на проживання від держави.

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Так, згідно із законодавством, допомога призначається тим ВПО, чиє житлове приміщення знищено або пошкоджено.

Право на допомогу на проживання також є у громадян, які раніше користувалися допомогою, але відмовилися від неї, оскільки повернулися на попереднє місце проживання, яке було зруйноване після такого повернення. При цьому, коли призначається допомога, тоді враховуються всі майнові критерії (наприклад, наявність депозитів, купівля авто тощо),

– йдеться у повідомлені.

У зв'язку з цим, необхідно занести відомості про це до Державного реєстру або отримати документальне підтвердження від органу місцевого самоврядування щодо пошкодження або знищення житлового приміщення внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією Росії.

Що потрібно зробити для отримання виплат

Отже, якщо будинок ВПО був знищений або пошкоджений до такої міри, що його неможливо використовувати для проживання, для отримання допомоги для переселенців потрібно:

Внести інформацію про руйнування до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок збройної агресії Росії проти України (або отримати документальне підтвердження про його знищення від органу місцевої влади або ОВА). Оформити довідку ВПО. При цьому, на отримання довідки мають право особи, житлові приміщення яких знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії Росії, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення. Подати документи на отримання допомоги на проживання ВПО.

Якщо житло було відновлено або громадяни отримали житло, в якому можна тимчасово проживати, виплату допомоги припиняють з наступного місяця після отримання документального/офіційного підтвердження цього факту.