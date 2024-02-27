Про які доплати йдеться

Передусім, збільшення пенсії слід очікувати людям, які досягли 70 та більше років. Адже їм передбачена надбавка за віком.

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А крім того, доплати отримають:

Особи віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень.

Віком від 75 до 79 років — додатково 456 гривень.

Від 80 років і старші — додатково 570 гривень.

Ці виплати надаються в місяць дня народження пенсіонера без необхідності додаткового звернення до Пенсійного фонду України.

Важливо! Головна умова для отримання вікової надбавки — щоб загальна сума пенсійної виплати перевищувала 10 340,35 гривні.

Які ще надбавки можна отримати

Окрім вікових надбавок, пенсіонери можуть претендувати на інші види доплат:

Надбавка на дітей для осіб пенсійного віку, які самостійно виховують дитину, у розмірі 150 гривень щомісяця.

Надбавка за понаднормовий стаж, розмір якої розраховується індивідуально залежно від додаткового стажу, який має пенсіонер.

Ці додаткові виплати є частиною соціальної підтримки, спрямованої на покращення фінансового становища пенсіонерів в Україні.

Довідково! Існує також механізм збільшення пенсійних виплат за віком, залежний від тривалості страхового стажу. Цей механізм передбачає нарахування додаткових 1% до розміру пенсії за кожен повний рік стажу, що перевищує 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, цей поріг становить 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.

Розмір такої додаткової виплати обчислюється відповідно до статті 27 Закону про пенсійне забезпечення, але не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком, встановленого у статті 28 цього ж Закону.

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія була збільшена до 2 361 гривні. Виходячи з цього, максимальна сума доплати за кожний рік понаднормового стажу становить 23,61 гривні. Це означає, що якщо пенсіонер має стаж, який перевищує встановлені норми, його пенсія може бути збільшена на 23,61 гривні за кожен такий рік.