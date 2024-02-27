О каких доплатах идет речь

Прежде всего, увеличение пенсии следует ожидать людям, достигшим 70 и более лет. Ведь им предусмотрена надбавка по возрасту.

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А кроме того, доплаты получат:

Лица в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен.

В возрасте от 75 до 79 лет - дополнительно 456 гривен.

От 80 лет и старше - дополнительно 570 гривен.

Эти выплаты предоставляются в месяц дня рождения пенсионера без необходимости дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины.

Важно! Главное условие для получения возрастной надбавки - чтобы общая сумма пенсионной выплаты превышала 10 340,35 гривны.

Какие еще надбавки можно получить

Кроме возрастных надбавок, пенсионеры могут претендовать на другие виды доплат:

Надбавка на детей для лиц пенсионного возраста, которые самостоятельно воспитывают ребенка, в размере 150 гривен ежемесячно.

Надбавка за сверхурочный стаж, размер которой рассчитывается индивидуально в зависимости от дополнительного стажа, который имеет пенсионер.

Эти дополнительные выплаты являются частью социальной поддержки, направленной на улучшение финансового положения пенсионеров в Украине.

Справочно! Существует также механизм увеличения пенсионных выплат по возрасту, в зависимости от продолжительности страхового стажа. Этот механизм предусматривает начисление дополнительных 1% к размеру пенсии за каждый полный год стажа, превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, этот порог составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Размер такой дополнительной выплаты исчисляется в соответствии со статьей 27 Закона о пенсионном обеспечении, но не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту, установленного в статье 28 этого же Закона.

С 1 января 2024 года минимальная пенсия была увеличена до 2 361 гривны. Исходя из этого, максимальная сумма доплаты за каждый год сверхурочного стажа составляет 23,61 гривны. Это означает, что если пенсионер имеет стаж, который превышает установленные нормы, его пенсия может быть увеличена на 23,61 гривны за каждый такой год.