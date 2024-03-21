Плюс 30 мільярдів доларів: чому державний борг України зріс
Джерело:НБУ
У 2023 році обсяг валового зовнішнього боргу України зріс на 30,6 мільярда доларів й загалом склав 161,5 мільярда доларів. Стосовно ВВП обсяги боргу збільшилися із 81,6% до 90,7% за рік.
Чому держборг знову зріс
Зовнішній борг зріс на 29,2 мільярда доларів й склав 98,3 мільярда доларів, тобто 55,2% від ВВП. Так сталося через кредити:
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- від міжнародних партнерів – 26 мільярдів доларів;
- від МВФ – 3,6 мільярда доларів.
Натомість зовнішні зобов'язання приватного сектору зросли на 1,4 мільярда доларів і загалом склали 63,2 мільярда доларів – 35,5% від ВВП.
Яка валюта боргу
Нині основною валютою держборгу України є долар. Проте за 2023 рік його частка знизилася на 7,9% до 47,7% від загальної суми.
Показники змінювалися так:
- питома вага зобов’язань у СПЗ перед МВФ – зменшилася на 0,8% до 10,2%;
- частка боргу в гривні – знизилася на 0,5% до 1,4%.
Натомість основною країною-кредитором для України залишився КІПР – 48,5%.