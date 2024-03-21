Плюс 30 миллиардов долларов: почему государственный долг Украины вырос
Источник:НБУ
В 2023 году объем валового внешнего долга Украины вырос на 30,6 миллиарда долларов и в целом составил 161,5 миллиарда долларов. Относительно ВВП объемы долга увеличились с 81,6% до 90,7% за год.
Почему госдолг снова вырос
Внешний долг вырос на 29,2 миллиарда долларов и составил 98,3 миллиарда долларов, то есть 55,2% от ВВП. Так произошло из-за кредитов:
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- от международных партнеров – 26 миллиардов долларов 26 миллиардов долларов;
- от МВФ – 3,6 миллиарда долларов.
Зато внешние обязательства частного сектора выросли на 1,4 миллиарда долларов и в целом составили 63,2 миллиарда долларов – 35,5% от ВВП.
Какая валюта долга
Сейчас основной валютой госдолга Украины является доллар. Однако за 2023 год его доля снизилась на 7,9% до 47,7% от общей суммы.
Показатели менялись так:
- удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ – уменьшился на 0,8% до 10,2%;
- доля долга в гривне – снизилась на 0,5% до 1,4%.
Зато основной страной-кредитором для Украины остался КИПР – 48,5%.