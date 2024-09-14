Ріст сповільниться: прогноз щодо ВВП на 2025 рік

Кабінет Міністрів схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік. Очікується, що ВВП зросте на 2,7%.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону про державний бюджет на 2025 рік. Який розмір ВВП прогнозують, передає 24 Канал.

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Розмір ВВП 2025 рік

Згідно з пояснювальною запискою, за підсумками 2025 року прогнозується продовження поступового відновлення економіки, – зростання реального ВВП на рівні 2,7%.

Так, очікується, що збільшення валового внутрішнього продукту в номінальному еквіваленті становитиме 8 466,3 мільярда гривень.

Основні прогнозні макропоказники:

Зверніть увагу! Очікується, що за підсумками 2024 року ВВП зросте на 3,5%. Зокрема, становитиме 7 484,7 мільярда гривень.

Що буде з імпортом та експортом у 2025 році