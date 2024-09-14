Ріст сповільниться: прогноз щодо ВВП на 2025 рік
14 вересня 2024, 17:26Читать новость на русском
Кабінет Міністрів схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік. Очікується, що ВВП зросте на 2,7%.
Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону про державний бюджет на 2025 рік. Який розмір ВВП прогнозують, передає 24 Канал.
Читайте також МВФ прогнозує зростання економіки України: яким буде ВВП
Розмір ВВП 2025 рік
Згідно з пояснювальною запискою, за підсумками 2025 року прогнозується продовження поступового відновлення економіки, – зростання реального ВВП на рівні 2,7%.
Так, очікується, що збільшення валового внутрішнього продукту в номінальному еквіваленті становитиме 8 466,3 мільярда гривень.
Основні прогнозні макропоказники:
Зверніть увагу! Очікується, що за підсумками 2024 року ВВП зросте на 3,5%. Зокрема, становитиме 7 484,7 мільярда гривень.
Що буде з імпортом та експортом у 2025 році
- Експорт товарів та послуг прогнозується на рівні 57,2 мільярда доларів США, а його зростання на рівні 7% (рік до року).
- Очікується стримане зростання імпорту товарів та послуг на рівні 3,7% (рік до року) – до 97,9 мільярда доларів США.